https://ria.ru/20240419/moldaviya-1941073343.html

В Молдавии назвали совет по телевидению и радио карательным органом

В Молдавии назвали совет по телевидению и радио карательным органом - РИА Новости, 19.04.2024

В Молдавии назвали совет по телевидению и радио карательным органом

Молдавский совет по телевидению и радио (СТР) стал карательным органом с задачей задушить свободу слова и плюрализм мнений в стране, заявила и. о. председателя... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:31

2024-04-19T15:31

2024-04-19T15:31

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КИШИНЕВ, 19 апр – РИА Новости. Молдавский совет по телевидению и радио (СТР) стал карательным органом с задачей задушить свободу слова и плюрализм мнений в стране, заявила и. о. председателя оппозиционной молдавской партии "Возрождение" Наталья Параска в своем Telegram-канале. Пресс-служба кабмина республики 21 марта сообщила, что правительственный совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения Молдавии временно приостановил работу компании Media Content Distribution, владельца телеканала Canal 5 и радиостанции Maestro FM, по подозрению в причастности его конечных бенефициаров к деятельности, угрожающей национальной безопасности. Canal 5 стал 13-м телеканалом за последние полтора года, чья лицензия была приостановлена. "По факту СТР стал еще одним карательным органом, чья задача – задушить свободу слова и плюрализм мнений в Молдове. Совет по телевидению и радио изжил себя и перестал быть функциональным органом. Уверена, что с приходом к власти новых сил этот орган будет ликвидирован как полностью дискредитировавший себя и наносящий вред аудиовизуальной сфере", - написала Параска. По ее словам, глава СТР Лилиана Вицу во время своего назначения давала обещания, что совет будет поддерживать телеканалы и радиостанции, помогать им создавать собственный контент и идти в ногу со временем. "За два года работы госпожи Вицу в СТР медиапространство действительно изменилось. Закрыты 13 телеканалов, без работы остались сотни журналистов и технических работников. Рынок рекламы (а это миллионы долларов) разделили между собой близкие к власти телеканалы. Реальную оппозицию практически не зовут на Общественное ТВ Moldova1", - подчеркнула Параска. Правительственная комиссия по ЧС 30 октября прошлого года вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ подписал указ, по которому будет также блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляются из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры.

https://ria.ru/20231024/sayt-1904903968.html

https://ria.ru/20240126/moldavia-1923773458.html

https://ria.ru/20240321/moldaviya-1934819429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, кишинев, московский комсомолец