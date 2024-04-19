https://ria.ru/20240419/moldaviya-1941038235.html

Запад работает в Молдавии рьяно и не признавая приличий, заявил Лавров

Запад работает в Молдавии рьяно и не признавая приличий, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024

Запад работает в Молдавии рьяно и не признавая приличий, заявил Лавров

Запад работает агрессивно, рьяно, не признавая приличий, превращая президента Молдавии Майю Санду в персону, которая тащит свою страну в НАТО, заявил глава МИД... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:38

2024-04-19T13:38

2024-04-19T13:38

молдавия

сергей лавров

майя санду

в мире

россия

интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запад работает агрессивно, рьяно, не признавая приличий, превращая президента Молдавии Майю Санду в персону, которая тащит свою страну в НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Запад работает агрессивно, рьяно, не признавая никаких приличий. Госпожу Санду они превращают в персону, которая тащит просто откровенно Молдавию в НАТО либо напрямую, либо через соединение с Румынией", - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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Кирилл Волков

молдавия, сергей лавров, майя санду, в мире, россия, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024