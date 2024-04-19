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Запад работает в Молдавии рьяно и не признавая приличий, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
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13:38 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/moldaviya-1941038235.html
Запад работает в Молдавии рьяно и не признавая приличий, заявил Лавров
Запад работает в Молдавии рьяно и не признавая приличий, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
Запад работает в Молдавии рьяно и не признавая приличий, заявил Лавров
Запад работает агрессивно, рьяно, не признавая приличий, превращая президента Молдавии Майю Санду в персону, которая тащит свою страну в НАТО, заявил глава МИД... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:38
2024-04-19T13:38
молдавия
сергей лавров
майя санду
в мире
россия
интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запад работает агрессивно, рьяно, не признавая приличий, превращая президента Молдавии Майю Санду в персону, которая тащит свою страну в НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Запад работает агрессивно, рьяно, не признавая никаких приличий. Госпожу Санду они превращают в персону, которая тащит просто откровенно Молдавию в НАТО либо напрямую, либо через соединение с Румынией", - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
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молдавия, сергей лавров, майя санду, в мире, россия, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Молдавия, Сергей Лавров, Майя Санду, В мире, Россия, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Запад работает в Молдавии рьяно и не признавая приличий, заявил Лавров

Лавров: Запад превратил Санду в персону, которая тащит Молдавию в НАТО

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям Sputnik, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запад работает агрессивно, рьяно, не признавая приличий, превращая президента Молдавии Майю Санду в персону, которая тащит свою страну в НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Запад работает агрессивно, рьяно, не признавая никаких приличий. Госпожу Санду они превращают в персону, которая тащит просто откровенно Молдавию в НАТО либо напрямую, либо через соединение с Румынией", - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
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Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией
21 сентября 2023, 16:49
 
МолдавияСергей ЛавровМайя СандуВ миреРоссияИнтервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
 
 
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