https://ria.ru/20240419/moldaviya-1941038235.html
Запад работает в Молдавии рьяно и не признавая приличий, заявил Лавров
Запад работает в Молдавии рьяно и не признавая приличий, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
Запад работает в Молдавии рьяно и не признавая приличий, заявил Лавров
Запад работает агрессивно, рьяно, не признавая приличий, превращая президента Молдавии Майю Санду в персону, которая тащит свою страну в НАТО, заявил глава МИД... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:38
2024-04-19T13:38
2024-04-19T13:38
молдавия
сергей лавров
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интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запад работает агрессивно, рьяно, не признавая приличий, превращая президента Молдавии Майю Санду в персону, которая тащит свою страну в НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Запад работает агрессивно, рьяно, не признавая никаких приличий. Госпожу Санду они превращают в персону, которая тащит просто откровенно Молдавию в НАТО либо напрямую, либо через соединение с Румынией", - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, сергей лавров, майя санду, в мире, россия, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Молдавия, Сергей Лавров, Майя Санду, В мире, Россия, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Запад работает в Молдавии рьяно и не признавая приличий, заявил Лавров
Лавров: Запад превратил Санду в персону, которая тащит Молдавию в НАТО