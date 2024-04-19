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ВСУ понимают, что мобилизация мало что изменит для них, пишут СМИ - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:18 19.04.2024 (обновлено: 21:34 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/mobilizatsiya-1941152848.html
ВСУ понимают, что мобилизация мало что изменит для них, пишут СМИ
ВСУ понимают, что мобилизация мало что изменит для них, пишут СМИ - РИА Новости, 19.04.2024
ВСУ понимают, что мобилизация мало что изменит для них, пишут СМИ
Украинские военные понимают, что мобилизация новых людей мало что изменит для ВСУ на фоне нехватки боеприпасов, они также обеспокоены из-за того, что осознают,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T21:18
2024-04-19T21:34
в мире
украина
израиль
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинские военные понимают, что мобилизация новых людей мало что изменит для ВСУ на фоне нехватки боеприпасов, они также обеспокоены из-за того, что осознают, что на Западе не считают одинаково важными Украину и Израиль, пишет газета Washington Post. "Украинцы прекрасно понимают, что две страны (Израиль и Украина - ред.) не одинаково важны для США и их союзников. За последние дни я съездила к границе с Россией к северу от Харькова, к югу от Краматорска и Константиновки, а затем в Киев, поговорив с украинцами о том, что они считают нарушением обещания США помогать столько, сколько потребуется. Они не пытались казаться дипломатичными, от них шла горечь, грусть и обеспокоенность... призыв новых военных мало что изменит, если не будет артиллерии, чтобы прикрывать пехоту", - говорится в материале журналиста в газете. Журналист отмечает, что под Харьковом украинские военные, с которыми газете удалось пообщаться, расстроены тем, что могут только рыть окопы вместо того, наносить атаки, так как для этого у них нет ни оружия, ни снарядов, но польская организация предоставила экскаватор. Под Краматорскам журналисту рассказали о необходимости для украинских войск экономить снаряды калибра 155 миллиметров и указали, что уже полтора года могут использовать их только в определенных случаях. Они также пожаловались на недостаток средств радиоэлектронной борьбы, которые российские силы в то же время успешно применяют для поражения украинских дронов. Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
https://ria.ru/20240417/politico-1940517297.html
https://ria.ru/20231220/vsu-1916983944.html
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в мире, украина, израиль, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Израиль, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ понимают, что мобилизация мало что изменит для них, пишут СМИ

WP: ВСУ знают, что мобилизация мало что изменит без достаточного числа снарядов

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинские военные понимают, что мобилизация новых людей мало что изменит для ВСУ на фоне нехватки боеприпасов, они также обеспокоены из-за того, что осознают, что на Западе не считают одинаково важными Украину и Израиль, пишет газета Washington Post.
"Украинцы прекрасно понимают, что две страны (Израиль и Украина - ред.) не одинаково важны для США и их союзников. За последние дни я съездила к границе с Россией к северу от Харькова, к югу от Краматорска и Константиновки, а затем в Киев, поговорив с украинцами о том, что они считают нарушением обещания США помогать столько, сколько потребуется. Они не пытались казаться дипломатичными, от них шла горечь, грусть и обеспокоенность... призыв новых военных мало что изменит, если не будет артиллерии, чтобы прикрывать пехоту", - говорится в материале журналиста в газете.
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Журналист отмечает, что под Харьковом украинские военные, с которыми газете удалось пообщаться, расстроены тем, что могут только рыть окопы вместо того, наносить атаки, так как для этого у них нет ни оружия, ни снарядов, но польская организация предоставила экскаватор.
Под Краматорскам журналисту рассказали о необходимости для украинских войск экономить снаряды калибра 155 миллиметров и указали, что уже полтора года могут использовать их только в определенных случаях. Они также пожаловались на недостаток средств радиоэлектронной борьбы, которые российские силы в то же время успешно применяют для поражения украинских дронов.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
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СМИ: в ВСУ считают, что Украине не обойтись без всеобщей мобилизации
20 декабря 2023, 15:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИзраильСШАВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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