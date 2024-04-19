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В Киеве начали составлять домовые списки военнообязанных - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:10 19.04.2024 (обновлено: 20:11 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/mobilizatsiya-1941143271.html
В Киеве начали составлять домовые списки военнообязанных
В Киеве начали составлять домовые списки военнообязанных - РИА Новости, 19.04.2024
В Киеве начали составлять домовые списки военнообязанных
Администрация одного из районов Киева разослала руководителям объединений совладельцев многоквартирных домов и органам самоорганизации населения призыв... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T20:10
2024-04-19T20:11
в мире
украина
киев
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Администрация одного из районов Киева разослала руководителям объединений совладельцев многоквартирных домов и органам самоорганизации населения призыв составить списки военнообязанных для передачи в военкомат, сообщило в пятницу украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Печерская районная администрация Киева по просьбе военкомата разослала всем руководителям объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов и органам самоорганизации населения района призыв собрать списки военнообязанных в домах. Собранную информацию просят отправлять в Печерский территориальный центр комплектования", - говорится в сообщении "Страны". Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240416/mobilzatsiya-1940400885.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
В Киеве начали составлять домовые списки военнообязанных

"Страна": власти района Киева разослали призыв составить списки военнообязанных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Администрация одного из районов Киева разослала руководителям объединений совладельцев многоквартирных домов и органам самоорганизации населения призыв составить списки военнообязанных для передачи в военкомат, сообщило в пятницу украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"Печерская районная администрация Киева по просьбе военкомата разослала всем руководителям объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов и органам самоорганизации населения района призыв собрать списки военнообязанных в домах. Собранную информацию просят отправлять в Печерский территориальный центр комплектования", - говорится в сообщении "Страны".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Зеленский подписал скандальный законопроект о мобилизации на Украине
16 апреля, 15:42
Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
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Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
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