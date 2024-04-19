https://ria.ru/20240419/mobilizatsiya-1941143271.html

В Киеве начали составлять домовые списки военнообязанных

В Киеве начали составлять домовые списки военнообязанных - РИА Новости, 19.04.2024

В Киеве начали составлять домовые списки военнообязанных

Администрация одного из районов Киева разослала руководителям объединений совладельцев многоквартирных домов и органам самоорганизации населения призыв... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T20:10

2024-04-19T20:10

2024-04-19T20:11

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Администрация одного из районов Киева разослала руководителям объединений совладельцев многоквартирных домов и органам самоорганизации населения призыв составить списки военнообязанных для передачи в военкомат, сообщило в пятницу украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Печерская районная администрация Киева по просьбе военкомата разослала всем руководителям объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов и органам самоорганизации населения района призыв собрать списки военнообязанных в домах. Собранную информацию просят отправлять в Печерский территориальный центр комплектования", - говорится в сообщении "Страны". Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240416/mobilzatsiya-1940400885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, владимир зеленский