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Украинские военные потребовали ужесточения мобилизации, пишут СМИ - РИА Новости, 19.04.2024
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18:30 19.04.2024 (обновлено: 18:41 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/mobilizatsiya-1941125932.html
Украинские военные потребовали ужесточения мобилизации, пишут СМИ
Украинские военные потребовали ужесточения мобилизации, пишут СМИ - РИА Новости, 19.04.2024
Украинские военные потребовали ужесточения мобилизации, пишут СМИ
Украинские военные настаивают на дальнейшем ужесточении мобилизации, в частности требуя более сурового наказания за нарушение норм воинского учета, сообщило... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:30
2024-04-19T18:41
в мире
здоровье - общество
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинские военные настаивают на дальнейшем ужесточении мобилизации, в частности требуя более сурового наказания за нарушение норм воинского учета, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на депутатов Рады. "Украинские военные настаивают на ужесточении ответственности для нарушителей воинского учета, в сравнении с той, которая предусмотрена принятым в первом чтении законопроектом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Как сообщает "Страна", согласно ранее принятому Верховной радой законопроекту, гражданам Украины за нарушение воинского учета грозит лишь штраф в размере до 22,5 тысяч гривен или 565 долларов. Как заявили изданию источники в Раде, военные считают такой штраф слишком низким, а значит недейственным: уклонистам гораздо безопаснее вообще не становиться на воинский учет, так как в худшем случае им грозит лишь небольшой штраф, чем добровольно обновить свои данные в военкомате и гарантированно получить повестку. По словам собеседников издания, украинские военные настаивают на увеличении штрафа до 59,5 тысячи гривен, или почти до полутора тысяч долларов. "Военные говорят, что без ужесточения ответственности закон будет мертворожденным и мобилизацию не активизирует", - приводит издание слова своего источника. Как сообщила "Страна", обсуждается повышение штрафов, блокировка счетов, арест имущества и ряд других мер "вплоть до самых жестких". Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240209/ukraina-1926478514.html
https://ria.ru/20240315/ukraine-1933329778.html
https://ria.ru/20240405/shtrafy-1938147400.html
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в мире, здоровье - общество, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские военные потребовали ужесточения мобилизации, пишут СМИ

"Страна": ВСУ потребовали сурового наказания за нарушение норм воинского учета

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию
Призывники в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинские военные настаивают на дальнейшем ужесточении мобилизации, в частности требуя более сурового наказания за нарушение норм воинского учета, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на депутатов Рады.
"Украинские военные настаивают на ужесточении ответственности для нарушителей воинского учета, в сравнении с той, которая предусмотрена принятым в первом чтении законопроектом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
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Как сообщает "Страна", согласно ранее принятому Верховной радой законопроекту, гражданам Украины за нарушение воинского учета грозит лишь штраф в размере до 22,5 тысяч гривен или 565 долларов.
Как заявили изданию источники в Раде, военные считают такой штраф слишком низким, а значит недейственным: уклонистам гораздо безопаснее вообще не становиться на воинский учет, так как в худшем случае им грозит лишь небольшой штраф, чем добровольно обновить свои данные в военкомате и гарантированно получить повестку.
По словам собеседников издания, украинские военные настаивают на увеличении штрафа до 59,5 тысячи гривен, или почти до полутора тысяч долларов.
"Военные говорят, что без ужесточения ответственности закон будет мертворожденным и мобилизацию не активизирует", - приводит издание слова своего источника.
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Как сообщила "Страна", обсуждается повышение штрафов, блокировка счетов, арест имущества и ряд других мер "вплоть до самых жестких".
Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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