Михалков назвал ММКФ неангажированным в отличие от других фестивалей
Михалков: крупные кинофестивали стали колониальными, а ММКФ — нет
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент ММКФ Никита Михалков на брифинге в рамках 46-го Московского Международного кинофестиваля
Президент ММКФ Никита Михалков на брифинге в рамках 46-го Московского Международного кинофестиваля
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков назвал другие крупные фестивали колониальными в отличие от ММКФ.
Московский международный кинофестиваль открывается в российской столице в 46-й раз 19 апреля и продлится до 26 апреля.
"Он (ММКФ - ред.) никогда не был ангажирован, сколько я им руковожу… Качество Московского фестиваля на сегодняшний день отличается от всех остальных больших фестивалей тем, что они все стали колониальными, а мы нет", - сказал Михалков на пресс-конференции перед открытием ММКФ.
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Кидук.