https://ria.ru/20240419/mmkf-1941138234.html

Михалков назвал ММКФ неангажированным в отличие от других фестивалей

Михалков назвал ММКФ неангажированным в отличие от других фестивалей - РИА Новости, 19.04.2024

Михалков назвал ММКФ неангажированным в отличие от других фестивалей

Президент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков назвал другие крупные фестивали колониальными в отличие от ММКФ. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T19:39

2024-04-19T19:39

2024-04-19T19:39

культура

никита михалков

новости культуры

московский международный кинофестиваль

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков назвал другие крупные фестивали колониальными в отличие от ММКФ. Московский международный кинофестиваль открывается в российской столице в 46-й раз 19 апреля и продлится до 26 апреля. "Он (ММКФ - ред.) никогда не был ангажирован, сколько я им руковожу… Качество Московского фестиваля на сегодняшний день отличается от всех остальных больших фестивалей тем, что они все стали колониальными, а мы нет", - сказал Михалков на пресс-конференции перед открытием ММКФ. ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Кидук.

https://ria.ru/20240419/mmkf-1940816757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

никита михалков, новости культуры, московский международный кинофестиваль