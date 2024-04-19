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Михалков назвал ММКФ неангажированным в отличие от других фестивалей - РИА Новости, 19.04.2024
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Культура
 
19:39 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/mmkf-1941138234.html
Михалков назвал ММКФ неангажированным в отличие от других фестивалей
Михалков назвал ММКФ неангажированным в отличие от других фестивалей - РИА Новости, 19.04.2024
Михалков назвал ММКФ неангажированным в отличие от других фестивалей
Президент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков назвал другие крупные фестивали колониальными в отличие от ММКФ. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:39
2024-04-19T19:39
культура
никита михалков
новости культуры
московский международный кинофестиваль
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков назвал другие крупные фестивали колониальными в отличие от ММКФ. Московский международный кинофестиваль открывается в российской столице в 46-й раз 19 апреля и продлится до 26 апреля. "Он (ММКФ - ред.) никогда не был ангажирован, сколько я им руковожу… Качество Московского фестиваля на сегодняшний день отличается от всех остальных больших фестивалей тем, что они все стали колониальными, а мы нет", - сказал Михалков на пресс-конференции перед открытием ММКФ. ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Кидук.
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никита михалков, новости культуры, московский международный кинофестиваль
Культура, Никита Михалков, Новости культуры, Московский международный кинофестиваль
Михалков назвал ММКФ неангажированным в отличие от других фестивалей

Михалков: крупные кинофестивали стали колониальными, а ММКФ — нет

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент ММКФ Никита Михалков на брифинге в рамках 46-го Московского Международного кинофестиваля
Президент ММКФ Никита Михалков на брифинге в рамках 46-го Московского Международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент ММКФ Никита Михалков на брифинге в рамках 46-го Московского Международного кинофестиваля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков назвал другие крупные фестивали колониальными в отличие от ММКФ.
Московский международный кинофестиваль открывается в российской столице в 46-й раз 19 апреля и продлится до 26 апреля.
"Он (ММКФ - ред.) никогда не был ангажирован, сколько я им руковожу… Качество Московского фестиваля на сегодняшний день отличается от всех остальных больших фестивалей тем, что они все стали колониальными, а мы нет", - сказал Михалков на пресс-конференции перед открытием ММКФ.
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Кидук.
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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КультураНикита МихалковНовости культурыМосковский международный кинофестиваль
 
 
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