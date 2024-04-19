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Трухановскую 12 апреля уволили с поста ректора Института Пушкина - РИА Новости, 19.04.2024
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13:44 19.04.2024 (обновлено: 14:18 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/minobrnauki-1941040657.html
Трухановскую 12 апреля уволили с поста ректора Института Пушкина
Трухановскую 12 апреля уволили с поста ректора Института Пушкина - РИА Новости, 19.04.2024
Трухановскую 12 апреля уволили с поста ректора Института Пушкина
Наталья Трухановская уволена с поста ректора Института Пушкина в пятницу, 12 апреля, приказом Минобрнауки России в полном соответствии с нормами трудового... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:44
2024-04-19T14:18
общество
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Наталья Трухановская уволена с поста ректора Института Пушкина в пятницу, 12 апреля, приказом Минобрнауки России в полном соответствии с нормами трудового законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Наталья Сергеевна Трухановская уволена с поста ректора Института Пушкина в минувшую пятницу, 12 апреля, приказом Минобрнауки России в полном соответствии с нормами трудового законодательства", - говорится в сообщении.Ранее в министерстве сообщали, что исполняющим обязанности ректора Института назначен Никита Гусев. При этом в пресс-службе института заявляли, что якобы Трухановская не была уведомлена об увольнении, а также на данный момент находится на больничном. Увольнение ректора связано с выявленными фактами ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена для иностранцев, добавили в Минобрнауки."Смена ректора вуза обусловлена обнаруженными фактами ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства", - говорится в сообщении.Ранее в министерстве сообщали, что исполняющим обязанности ректора Института назначен Никита Гусев. При этом в пресс-службе института сообщали, что якобы экс-ректор Наталья Трухановская ее была уведомлена об увольнении, а также на данный момент находится на больничном.
https://ria.ru/20240418/minobrnauki-1940721800.html
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общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Общество, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Трухановскую 12 апреля уволили с поста ректора Института Пушкина

Минобрнауки: Трухановскую 12 апреля уволили с поста ректора Института Пушкина

© РИА Новости / Нина ЗотинаРектор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Наталья Трухановская
Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Наталья Трухановская - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Наталья Трухановская. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Наталья Трухановская уволена с поста ректора Института Пушкина в пятницу, 12 апреля, приказом Минобрнауки России в полном соответствии с нормами трудового законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Наталья Сергеевна Трухановская уволена с поста ректора Института Пушкина в минувшую пятницу, 12 апреля, приказом Минобрнауки России в полном соответствии с нормами трудового законодательства", - говорится в сообщении.
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Ранее в министерстве сообщали, что исполняющим обязанности ректора Института назначен Никита Гусев. При этом в пресс-службе института заявляли, что якобы Трухановская не была уведомлена об увольнении, а также на данный момент находится на больничном.
Увольнение ректора связано с выявленными фактами ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена для иностранцев, добавили в Минобрнауки.
"Смена ректора вуза обусловлена обнаруженными фактами ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства", - говорится в сообщении.
Ранее в министерстве сообщали, что исполняющим обязанности ректора Института назначен Никита Гусев. При этом в пресс-службе института сообщали, что якобы экс-ректор Наталья Трухановская ее была уведомлена об увольнении, а также на данный момент находится на больничном.
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ОбществоРоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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