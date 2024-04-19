https://ria.ru/20240419/minobrnauki-1941040657.html

Трухановскую 12 апреля уволили с поста ректора Института Пушкина

Трухановскую 12 апреля уволили с поста ректора Института Пушкина - РИА Новости, 19.04.2024

Трухановскую 12 апреля уволили с поста ректора Института Пушкина

Наталья Трухановская уволена с поста ректора Института Пушкина в пятницу, 12 апреля, приказом Минобрнауки России в полном соответствии с нормами трудового... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:44

2024-04-19T13:44

2024-04-19T14:18

общество

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Наталья Трухановская уволена с поста ректора Института Пушкина в пятницу, 12 апреля, приказом Минобрнауки России в полном соответствии с нормами трудового законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Наталья Сергеевна Трухановская уволена с поста ректора Института Пушкина в минувшую пятницу, 12 апреля, приказом Минобрнауки России в полном соответствии с нормами трудового законодательства", - говорится в сообщении.Ранее в министерстве сообщали, что исполняющим обязанности ректора Института назначен Никита Гусев. При этом в пресс-службе института заявляли, что якобы Трухановская не была уведомлена об увольнении, а также на данный момент находится на больничном. Увольнение ректора связано с выявленными фактами ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена для иностранцев, добавили в Минобрнауки."Смена ректора вуза обусловлена обнаруженными фактами ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства", - говорится в сообщении.Ранее в министерстве сообщали, что исполняющим обязанности ректора Института назначен Никита Гусев. При этом в пресс-службе института сообщали, что якобы экс-ректор Наталья Трухановская ее была уведомлена об увольнении, а также на данный момент находится на больничном.

https://ria.ru/20240418/minobrnauki-1940721800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)