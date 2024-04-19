https://ria.ru/20240419/minoborony-1941074972.html
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.04.2024
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские войска улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении, ВСУ потеряли за неделю до 760 военнослужащих, один танк и РСЗО "Град", сообщили в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:35
2024-04-19T15:35
2024-04-19T15:59
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские войска улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении, ВСУ потеряли за неделю до 760 военнослужащих, один танк и РСЗО "Град", сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики, Приютное, Мирное, Малиновка и Луговское Запорожской области", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, потери противника составили до 760 военнослужащих, танк, 22 автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", 14 орудий полевой артиллерии, из них восемь западного производства."Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Буковель-AD") и четыре полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://radiosputnik.ru/20240419/aerodrom-1940991496.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, киев, безопасность, украина, угледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Безопасность, Украина, Угледар, Вооруженные силы Украины
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Минобороны: российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении