https://ria.ru/20240419/minoborony-1940952711.html

В России увеличили производство ТОС-1А "Солнцепек"

В России увеличили производство ТОС-1А "Солнцепек" - РИА Новости, 19.04.2024

В России увеличили производство ТОС-1А "Солнцепек"

Производство тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепек" в России за 2023 год увеличено в 2,5 раза, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:18

2024-04-19T08:18

2024-04-19T08:41

безопасность

россия

омская область

сергей шойгу

тос-1а "солнцепек"

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Производство тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепек" в России за 2023 год увеличено в 2,5 раза, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области, которое осуществляет производство танков и тяжелых огнеметных систем. "Главе российского военного ведомства доложили, что за прошлый год предприятием увеличен выпуск тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепек" в 2,5 раза", - говорится в сообщении. Уточняется, что объемы выпуска тяжелых огнеметных систем возросли за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала. В министерстве отметили, что в целях обеспечения завода квалифицированными кадрами на базе предприятия работает Центр обучения и повышения квалификации персонала предприятия, на базе которого осуществляется подготовка и переподготовка работников по востребованным рабочим профессиям. "С 2023 года коллектив завода увеличился более чем на 1200 человек. По основным программам профессионального обучения с прошлого года Центром подготовлено 533 работника в интересах предприятия", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240112/shoygu-1920924379.html

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россия

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, омская область, сергей шойгу, тос-1а "солнцепек"