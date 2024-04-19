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В России увеличили производство ТОС-1А "Солнцепек" - РИА Новости, 19.04.2024
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08:18 19.04.2024 (обновлено: 08:41 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/minoborony-1940952711.html
В России увеличили производство ТОС-1А "Солнцепек"
В России увеличили производство ТОС-1А "Солнцепек" - РИА Новости, 19.04.2024
В России увеличили производство ТОС-1А "Солнцепек"
Производство тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепек" в России за 2023 год увеличено в 2,5 раза, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:18
2024-04-19T08:41
безопасность
россия
омская область
сергей шойгу
тос-1а "солнцепек"
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Производство тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепек" в России за 2023 год увеличено в 2,5 раза, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области, которое осуществляет производство танков и тяжелых огнеметных систем. "Главе российского военного ведомства доложили, что за прошлый год предприятием увеличен выпуск тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепек" в 2,5 раза", - говорится в сообщении. Уточняется, что объемы выпуска тяжелых огнеметных систем возросли за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала. В министерстве отметили, что в целях обеспечения завода квалифицированными кадрами на базе предприятия работает Центр обучения и повышения квалификации персонала предприятия, на базе которого осуществляется подготовка и переподготовка работников по востребованным рабочим профессиям. "С 2023 года коллектив завода увеличился более чем на 1200 человек. По основным программам профессионального обучения с прошлого года Центром подготовлено 533 работника в интересах предприятия", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240112/shoygu-1920924379.html
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безопасность, россия, омская область, сергей шойгу, тос-1а "солнцепек"
Безопасность, Россия, Омская область, Сергей Шойгу, ТОС-1А "Солнцепек"
В России увеличили производство ТОС-1А "Солнцепек"

Минобороны: производство ТОС-1А "Солнцепек" за 2023 год увеличили в 2,5 раза

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" ведет боевую стрельбу на полигоне "Шиханы" 33 ЦНИИ РХБЗ ВС РФ в Саратовской области
Тяжелая огнеметная система ТОС-2 Тосочка ведет боевую стрельбу на полигоне Шиханы 33 ЦНИИ РХБЗ ВС РФ в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Александр Мельников
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Тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" ведет боевую стрельбу на полигоне "Шиханы" 33 ЦНИИ РХБЗ ВС РФ в Саратовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Производство тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепек" в России за 2023 год увеличено в 2,5 раза, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области, которое осуществляет производство танков и тяжелых огнеметных систем.
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"Главе российского военного ведомства доложили, что за прошлый год предприятием увеличен выпуск тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепек" в 2,5 раза", - говорится в сообщении.
Уточняется, что объемы выпуска тяжелых огнеметных систем возросли за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала.
В министерстве отметили, что в целях обеспечения завода квалифицированными кадрами на базе предприятия работает Центр обучения и повышения квалификации персонала предприятия, на базе которого осуществляется подготовка и переподготовка работников по востребованным рабочим профессиям.
"С 2023 года коллектив завода увеличился более чем на 1200 человек. По основным программам профессионального обучения с прошлого года Центром подготовлено 533 работника в интересах предприятия", - сообщили в Минобороны.
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БезопасностьРоссияОмская областьСергей ШойгуТОС-1А "Солнцепек"
 
 
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