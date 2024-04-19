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В Минобороны назвали предварительную причину падения Ту-22М3 на Ставрополье
В Минобороны назвали предварительную причину падения Ту-22М3 на Ставрополье - РИА Новости, 19.04.2024
В Минобороны назвали предварительную причину падения Ту-22М3 на Ставрополье
Причиной аварии Ту-22М3 в Ставропольском крае, по предварительным данным, стала техническая неисправность, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T07:52
2024-04-19T07:52
2024-04-19T07:52
происшествия
россия
ставропольский край
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Причиной аварии Ту-22М3 в Ставропольском крае, по предварительным данным, стала техническая неисправность, сообщает Минобороны РФ. В пятницу утром Минобороны РФ сообщило, что самолет Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. "По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240305/samolet-1931135761.html
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происшествия, россия, ставропольский край, воздушно-космические силы россии, ту-22м3
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Воздушно-космические силы России, Ту-22М3
В Минобороны назвали предварительную причину падения Ту-22М3 на Ставрополье
Минобороны: причиной аварии Ту-22М3 на Ставрополье стала технеисправность