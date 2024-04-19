https://ria.ru/20240419/minoborony-1940950954.html

В Минобороны назвали предварительную причину падения Ту-22М3 на Ставрополье

В Минобороны назвали предварительную причину падения Ту-22М3 на Ставрополье - РИА Новости, 19.04.2024

В Минобороны назвали предварительную причину падения Ту-22М3 на Ставрополье

Причиной аварии Ту-22М3 в Ставропольском крае, по предварительным данным, стала техническая неисправность, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T07:52

2024-04-19T07:52

2024-04-19T07:52

происшествия

россия

ставропольский край

воздушно-космические силы россии

ту-22м3

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Причиной аварии Ту-22М3 в Ставропольском крае, по предварительным данным, стала техническая неисправность, сообщает Минобороны РФ. В пятницу утром Минобороны РФ сообщило, что самолет Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. "По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240305/samolet-1931135761.html

россия

ставропольский край

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2024

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происшествия, россия, ставропольский край, воздушно-космические силы россии, ту-22м3