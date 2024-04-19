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Над территорией России ночью сбили три ракеты ATACMS и 25 снарядов Vampire
Над территорией России ночью сбили три ракеты ATACMS и 25 снарядов Vampire - РИА Новости, 19.04.2024
Над территорией России ночью сбили три ракеты ATACMS и 25 снарядов Vampire
Вооруженные силы ночью сбили три ракеты ATACMS и 25 снарядов РСЗО Vampire над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T07:15
2024-04-19T07:15
2024-04-19T11:17
белгородская область
черное море
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специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
михаил развожаев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили три ракеты ATACMS и 25 снарядов РСЗО Vampire над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и оперативно-тактических ракет ATACMS", — отмечается в релизе.В ведомстве уточнили, что ракеты ATACMS перехватили над Черным морем, а снаряды РСЗО Vampire и три беспилотника — над Белгородской областью.Как заявлял губернатор Севастополя Михаил Развожаев, силы ПВО уничтожили воздушную цель в удалении от города. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков отмечал, что при отражении ночной атаки ВСУ повреждены окна, фасады и кровля в нескольких частных домах и строениях. Погибших и пострадавших нет.Украинские войска регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Вооруженные силы пресекают их действия.
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белгородская область, черное море, россия, вячеслав гладков, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Белгородская область, Черное море, Россия, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
Над территорией России ночью сбили три ракеты ATACMS и 25 снарядов Vampire
Минобороны: ПВО сбила над Россией три ракеты ATACMS и 25 снарядов Vampire