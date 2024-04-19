https://ria.ru/20240419/minoborony-1940947250.html

Над территорией России ночью сбили три ракеты ATACMS и 25 снарядов Vampire

Над территорией России ночью сбили три ракеты ATACMS и 25 снарядов Vampire - РИА Новости, 19.04.2024

Над территорией России ночью сбили три ракеты ATACMS и 25 снарядов Vampire

Вооруженные силы ночью сбили три ракеты ATACMS и 25 снарядов РСЗО Vampire над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T07:15

2024-04-19T07:15

2024-04-19T11:17

белгородская область

черное море

россия

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

михаил развожаев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили три ракеты ATACMS и 25 снарядов РСЗО Vampire над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и оперативно-тактических ракет ATACMS", — отмечается в релизе.В ведомстве уточнили, что ракеты ATACMS перехватили над Черным морем, а снаряды РСЗО Vampire и три беспилотника — над Белгородской областью.Как заявлял губернатор Севастополя Михаил Развожаев, силы ПВО уничтожили воздушную цель в удалении от города. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков отмечал, что при отражении ночной атаки ВСУ повреждены окна, фасады и кровля в нескольких частных домах и строениях. Погибших и пострадавших нет.Украинские войска регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Вооруженные силы пресекают их действия.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

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белгородская область, черное море, россия, вячеслав гладков, михаил развожаев, вооруженные силы украины