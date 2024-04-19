https://ria.ru/20240419/minoborony-1940941271.html
Экипаж Ми-35М поразил под Купянском подразделения ВСУ
Экипаж Ми-35М поразил под Купянском подразделения ВСУ - РИА Новости, 19.04.2024
Экипаж Ми-35М поразил под Купянском подразделения ВСУ
Экипаж российского вертолета Ми-35М успешно поразил подразделения украинских войск неуправляемыми ракетами на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T05:38
2024-04-19T05:38
2024-04-19T05:38
безопасность
россия
ми-35м
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840504315_445:0:3072:1478_1920x0_80_0_0_30293c0464b1eb5ea7080f8880a03312.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ми-35М успешно поразил подразделения украинских войск неуправляемыми ракетами на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "Рано утром на пункте боевого управления получили задачу, подготовились. Несмотря на плохие метеорологические условия, туманы, низкую облачность, плохую видимость, цель была поражена. Вернулись на аэродром вылета", - рассказал в видеоролике, опубликованном МО РФ, летчик-оператор Ми-35М Владислав. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме, уточнили в Минобороны. Кроме того, российское военное ведомство опубликовало видеоролик, где видно, как вертолеты готовят к вылету и загружают боекомплект. Также показан взлет с аэродрома и полет на предельно малой высоте. Хорошо видно, как винтокрылая машина готовится к нанесению удара и выпускает ракеты.
https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922565807.html
https://ria.ru/20231217/vertolety-1916262202.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840504315_804:0:3072:1701_1920x0_80_0_0_05b1107c06154f6a94976aa4ecf1853b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, ми-35м
Безопасность, Россия, Ми-35М, Специальная военная операция на Украине
Экипаж Ми-35М поразил под Купянском подразделения ВСУ
Минобороны: экипаж Ми-35М поразил подразделения ВСУ неуправляемыми ракетами
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ми-35М успешно поразил подразделения украинских войск неуправляемыми ракетами на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
"Рано утром на пункте боевого управления получили задачу, подготовились. Несмотря на плохие метеорологические условия, туманы, низкую облачность, плохую видимость, цель была поражена. Вернулись на аэродром вылета", - рассказал в видеоролике, опубликованном МО РФ, летчик-оператор Ми-35М Владислав.
По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме, уточнили в Минобороны.
Кроме того, российское военное ведомство опубликовало видеоролик, где видно, как вертолеты готовят к вылету и загружают боекомплект. Также показан взлет с аэродрома и полет на предельно малой высоте. Хорошо видно, как винтокрылая машина готовится к нанесению удара и выпускает ракеты.