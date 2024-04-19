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Экипаж Ми-35М поразил под Купянском подразделения ВСУ - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:38 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/minoborony-1940941271.html
Экипаж Ми-35М поразил под Купянском подразделения ВСУ
Экипаж Ми-35М поразил под Купянском подразделения ВСУ - РИА Новости, 19.04.2024
Экипаж Ми-35М поразил под Купянском подразделения ВСУ
Экипаж российского вертолета Ми-35М успешно поразил подразделения украинских войск неуправляемыми ракетами на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T05:38
2024-04-19T05:38
безопасность
россия
ми-35м
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ми-35М успешно поразил подразделения украинских войск неуправляемыми ракетами на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "Рано утром на пункте боевого управления получили задачу, подготовились. Несмотря на плохие метеорологические условия, туманы, низкую облачность, плохую видимость, цель была поражена. Вернулись на аэродром вылета", - рассказал в видеоролике, опубликованном МО РФ, летчик-оператор Ми-35М Владислав. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме, уточнили в Минобороны. Кроме того, российское военное ведомство опубликовало видеоролик, где видно, как вертолеты готовят к вылету и загружают боекомплект. Также показан взлет с аэродрома и полет на предельно малой высоте. Хорошо видно, как винтокрылая машина готовится к нанесению удара и выпускает ракеты.
https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922565807.html
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безопасность, россия, ми-35м
Безопасность, Россия, Ми-35М, Специальная военная операция на Украине
Экипаж Ми-35М поразил под Купянском подразделения ВСУ

Минобороны: экипаж Ми-35М поразил подразделения ВСУ неуправляемыми ракетами

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВертолет Ми-35М
Вертолет Ми-35М - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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Вертолет Ми-35М. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ми-35М успешно поразил подразделения украинских войск неуправляемыми ракетами на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
"Рано утром на пункте боевого управления получили задачу, подготовились. Несмотря на плохие метеорологические условия, туманы, низкую облачность, плохую видимость, цель была поражена. Вернулись на аэродром вылета", - рассказал в видеоролике, опубликованном МО РФ, летчик-оператор Ми-35М Владислав.
По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме, уточнили в Минобороны.
Кроме того, российское военное ведомство опубликовало видеоролик, где видно, как вертолеты готовят к вылету и загружают боекомплект. Также показан взлет с аэродрома и полет на предельно малой высоте. Хорошо видно, как винтокрылая машина готовится к нанесению удара и выпускает ракеты.
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