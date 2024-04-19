https://ria.ru/20240419/minoborony-1940941271.html

Экипаж Ми-35М поразил под Купянском подразделения ВСУ

Экипаж Ми-35М поразил под Купянском подразделения ВСУ - РИА Новости, 19.04.2024

Экипаж Ми-35М поразил под Купянском подразделения ВСУ

Экипаж российского вертолета Ми-35М успешно поразил подразделения украинских войск неуправляемыми ракетами на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T05:38

2024-04-19T05:38

2024-04-19T05:38

безопасность

россия

ми-35м

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ми-35М успешно поразил подразделения украинских войск неуправляемыми ракетами на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "Рано утром на пункте боевого управления получили задачу, подготовились. Несмотря на плохие метеорологические условия, туманы, низкую облачность, плохую видимость, цель была поражена. Вернулись на аэродром вылета", - рассказал в видеоролике, опубликованном МО РФ, летчик-оператор Ми-35М Владислав. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме, уточнили в Минобороны. Кроме того, российское военное ведомство опубликовало видеоролик, где видно, как вертолеты готовят к вылету и загружают боекомплект. Также показан взлет с аэродрома и полет на предельно малой высоте. Хорошо видно, как винтокрылая машина готовится к нанесению удара и выпускает ракеты.

https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922565807.html

https://ria.ru/20231217/vertolety-1916262202.html

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безопасность, россия, ми-35м