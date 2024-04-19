Рейтинг@Mail.ru
Началась проработка вопроса о найме персонала дипмиссиями через ГлавУпДК - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:59 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/mid-1940945773.html
Началась проработка вопроса о найме персонала дипмиссиями через ГлавУпДК
Началась проработка вопроса о найме персонала дипмиссиями через ГлавУпДК - РИА Новости, 19.04.2024
Началась проработка вопроса о найме персонала дипмиссиями через ГлавУпДК
В России занимаются проработкой вопроса, чтобы законодательно лишить иностранные посольства права выполнять функции работодателей и обязать их нанимать местный... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T06:59
2024-04-19T06:59
россия
украина
москва
сергей лавров
евгений иванов (дипломат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_77:0:3713:2045_1920x0_80_0_0_db522e4a9619b9a68a4e80db99857249.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В России занимаются проработкой вопроса, чтобы законодательно лишить иностранные посольства права выполнять функции работодателей и обязать их нанимать местный персонал, пользуясь услугами главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов. "В данном случае идет проработка этого вопроса. Пока, наверное, (это - ред.) потребует изменения нормативных актов. Но очень многие посольства этим пользуются уже сегодня и без всякого изменения (законодательства - ред.), в том числе дружественные и недружественные страны нанимают персонал через УпДК", - сказал Иванов. В феврале в ходе "правительственного часа" глава МИД РФ Сергей Лавров выступил за наем сотрудников для иностранных дипмиссий через ГлавУпДК: по его словам, нужно законодательно лишить загранпредставительства в РФ права выполнять функции работодателя. Тогда Лавров объяснил необходимость принятия подобных мер тем, что после того, как сотни российских дипломатов были высланы из западных стран после начала специальной военной операции на Украине и ответных мер Москвы, на Западе рассчитывали "сохранить свои возможности продолжать работу в России именно за счет на месте нанятых граждан". В ответ на это в РФ были приняты меры, согласно которым, граждане, нанятые посольствами на месте, засчитываются в общие квоты при установлении паритета в численном составе дипломатических представительств. Однако, по словам Лаврова, принятые до сих пор решения не запрещают заключать договоры о трудовых услугах с юридическими лицами в РФ "и это тоже не дает нам возможность отвечать взаимностью и понимать, какой садовник, какой повар чем занимаются". Поэтому, по его мнению, нужно законодательно лишить иностранные загранпредставительства в России права выполнять функции работодателя и обязать их пользоваться услугами ГлавУпДК. Министр тогда также пояснял, что это позволит удовлетворять легитимные законные запросы на предоставление трудовых услуг, а также позволит не допустить, чтобы были какие-то злоупотребления. При этом он отмечал, что такой процесс в России уже начался, например британское посольство в РФ и генконсульство Британии в Екатеринбурге обязаны нанимать местный персонал с помощью услуг ГлавУпДК, а не "самостоятельно бегать на рынке труда". ГлавУпДК при МИД России является коммерческой организацией, находящейся в ведомственном подчинении министерства иностранных дел.
https://ria.ru/20231225/zapad-1917837803.html
https://ria.ru/20231229/posolstvo-1918906226.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_532:0:3259:2045_1920x0_80_0_0_fde0b7a50aee235491473d5066732cde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, сергей лавров, евгений иванов (дипломат)
Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Евгений Иванов (дипломат)
Началась проработка вопроса о найме персонала дипмиссиями через ГлавУпДК

МИД: в РФ проработывают вопрос о найме персонала дипмиссиями через ГлавУпДК

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В России занимаются проработкой вопроса, чтобы законодательно лишить иностранные посольства права выполнять функции работодателей и обязать их нанимать местный персонал, пользуясь услугами главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
«
"В данном случае идет проработка этого вопроса. Пока, наверное, (это - ред.) потребует изменения нормативных актов. Но очень многие посольства этим пользуются уже сегодня и без всякого изменения (законодательства - ред.), в том числе дружественные и недружественные страны нанимают персонал через УпДК", - сказал Иванов.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
В МИД рассказали, как Запад вредит гражданам России
25 декабря 2023, 07:04
В феврале в ходе "правительственного часа" глава МИД РФ Сергей Лавров выступил за наем сотрудников для иностранных дипмиссий через ГлавУпДК: по его словам, нужно законодательно лишить загранпредставительства в РФ права выполнять функции работодателя.
Тогда Лавров объяснил необходимость принятия подобных мер тем, что после того, как сотни российских дипломатов были высланы из западных стран после начала специальной военной операции на Украине и ответных мер Москвы, на Западе рассчитывали "сохранить свои возможности продолжать работу в России именно за счет на месте нанятых граждан". В ответ на это в РФ были приняты меры, согласно которым, граждане, нанятые посольствами на месте, засчитываются в общие квоты при установлении паритета в численном составе дипломатических представительств.
Однако, по словам Лаврова, принятые до сих пор решения не запрещают заключать договоры о трудовых услугах с юридическими лицами в РФ "и это тоже не дает нам возможность отвечать взаимностью и понимать, какой садовник, какой повар чем занимаются". Поэтому, по его мнению, нужно законодательно лишить иностранные загранпредставительства в России права выполнять функции работодателя и обязать их пользоваться услугами ГлавУпДК. Министр тогда также пояснял, что это позволит удовлетворять легитимные законные запросы на предоставление трудовых услуг, а также позволит не допустить, чтобы были какие-то злоупотребления.
При этом он отмечал, что такой процесс в России уже начался, например британское посольство в РФ и генконсульство Британии в Екатеринбурге обязаны нанимать местный персонал с помощью услуг ГлавУпДК, а не "самостоятельно бегать на рынке труда".
ГлавУпДК при МИД России является коммерческой организацией, находящейся в ведомственном подчинении министерства иностранных дел.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
В Германии за посещение посольства России могут уволить, заявил дипломат
29 декабря 2023, 10:17
 
РоссияУкраинаМоскваСергей ЛавровЕвгений Иванов (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала