https://ria.ru/20240419/mid-1940945773.html

Началась проработка вопроса о найме персонала дипмиссиями через ГлавУпДК

Началась проработка вопроса о найме персонала дипмиссиями через ГлавУпДК - РИА Новости, 19.04.2024

Началась проработка вопроса о найме персонала дипмиссиями через ГлавУпДК

В России занимаются проработкой вопроса, чтобы законодательно лишить иностранные посольства права выполнять функции работодателей и обязать их нанимать местный... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T06:59

2024-04-19T06:59

2024-04-19T06:59

россия

украина

москва

сергей лавров

евгений иванов (дипломат)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В России занимаются проработкой вопроса, чтобы законодательно лишить иностранные посольства права выполнять функции работодателей и обязать их нанимать местный персонал, пользуясь услугами главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов. "В данном случае идет проработка этого вопроса. Пока, наверное, (это - ред.) потребует изменения нормативных актов. Но очень многие посольства этим пользуются уже сегодня и без всякого изменения (законодательства - ред.), в том числе дружественные и недружественные страны нанимают персонал через УпДК", - сказал Иванов. В феврале в ходе "правительственного часа" глава МИД РФ Сергей Лавров выступил за наем сотрудников для иностранных дипмиссий через ГлавУпДК: по его словам, нужно законодательно лишить загранпредставительства в РФ права выполнять функции работодателя. Тогда Лавров объяснил необходимость принятия подобных мер тем, что после того, как сотни российских дипломатов были высланы из западных стран после начала специальной военной операции на Украине и ответных мер Москвы, на Западе рассчитывали "сохранить свои возможности продолжать работу в России именно за счет на месте нанятых граждан". В ответ на это в РФ были приняты меры, согласно которым, граждане, нанятые посольствами на месте, засчитываются в общие квоты при установлении паритета в численном составе дипломатических представительств. Однако, по словам Лаврова, принятые до сих пор решения не запрещают заключать договоры о трудовых услугах с юридическими лицами в РФ "и это тоже не дает нам возможность отвечать взаимностью и понимать, какой садовник, какой повар чем занимаются". Поэтому, по его мнению, нужно законодательно лишить иностранные загранпредставительства в России права выполнять функции работодателя и обязать их пользоваться услугами ГлавУпДК. Министр тогда также пояснял, что это позволит удовлетворять легитимные законные запросы на предоставление трудовых услуг, а также позволит не допустить, чтобы были какие-то злоупотребления. При этом он отмечал, что такой процесс в России уже начался, например британское посольство в РФ и генконсульство Британии в Екатеринбурге обязаны нанимать местный персонал с помощью услуг ГлавУпДК, а не "самостоятельно бегать на рынке труда". ГлавУпДК при МИД России является коммерческой организацией, находящейся в ведомственном подчинении министерства иностранных дел.

https://ria.ru/20231225/zapad-1917837803.html

https://ria.ru/20231229/posolstvo-1918906226.html

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россия, украина, москва, сергей лавров, евгений иванов (дипломат)