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Мишустин призвал повышать доступность качественной медицины - РИА Новости, 19.04.2024
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11:47 19.04.2024 (обновлено: 11:49 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/meditsina-1941003247.html
Мишустин призвал повышать доступность качественной медицины
Мишустин призвал повышать доступность качественной медицины - РИА Новости, 19.04.2024
Мишустин призвал повышать доступность качественной медицины
Российским властям важно делать все необходимое для повышения доступности качественной медицины, в том числе с применением современных и прорывных методов,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:47
2024-04-19T11:49
общество
здоровье - общество
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российским властям важно делать все необходимое для повышения доступности качественной медицины, в том числе с применением современных и прорывных методов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава в пятницу. "Важно делать все необходимое для повышения доступности качественного лечения, среди прочего – высокотехнологичного, с применением современных, прорывных методов. Поэтому последовательно расширяем программу государственных гарантий. На текущий год ее финансирование увеличено более чем на 400 миллиардов рублей, чтобы граждане и дальше получали помощь бесплатно, по полису ОМС – даже при серьезных заболеваниях", - сказал Мишустин. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что сбережение народа России входит в число общенациональных приоритетов. Мишустин поблагодарил всех врачей, медсестер, фельдшеров за огромный вклад в дело сохранения жизни и здоровья людей, и пожелал им крепкого здоровья, энергии и благополучия. "Спасибо за очень ответственный и непростой труд, за верность профессии и внимательное отношение к окружающим, заботу о тех, кто в ней нуждается. Благодаря усилиям всего меди­цинского сообщества удалось достичь существенного результата. За последний год ожидаемая продолжительность жизни в нашей стране выросла практически до 73,5 лет. Это самый высокий показатель за всю историю России", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20240401/intellekt-1936467309.html
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мишустин, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин призвал повышать доступность качественной медицины

Мишустин: важно делать все для повышения доступности качественной медицины

© iStock.com / milorad kravicДевушка на приеме у офтальмолога
Девушка на приеме у офтальмолога - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© iStock.com / milorad kravic
Девушка на приеме у офтальмолога. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российским властям важно делать все необходимое для повышения доступности качественной медицины, в том числе с применением современных и прорывных методов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава в пятницу.
"Важно делать все необходимое для повышения доступности качественного лечения, среди прочего – высокотехнологичного, с применением современных, прорывных методов. Поэтому последовательно расширяем программу государственных гарантий. На текущий год ее финансирование увеличено более чем на 400 миллиардов рублей, чтобы граждане и дальше получали помощь бесплатно, по полису ОМС – даже при серьезных заболеваниях", - сказал Мишустин.
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Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что сбережение народа России входит в число общенациональных приоритетов. Мишустин поблагодарил всех врачей, медсестер, фельдшеров за огромный вклад в дело сохранения жизни и здоровья людей, и пожелал им крепкого здоровья, энергии и благополучия.
"Спасибо за очень ответственный и непростой труд, за верность профессии и внимательное отношение к окружающим, заботу о тех, кто в ней нуждается. Благодаря усилиям всего меди­цинского сообщества удалось достичь существенного результата. За последний год ожидаемая продолжительность жизни в нашей стране выросла практически до 73,5 лет. Это самый высокий показатель за всю историю России", - подчеркнул премьер.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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