https://ria.ru/20240419/meditsina-1941003247.html

Мишустин призвал повышать доступность качественной медицины

Мишустин призвал повышать доступность качественной медицины - РИА Новости, 19.04.2024

Мишустин призвал повышать доступность качественной медицины

Российским властям важно делать все необходимое для повышения доступности качественной медицины, в том числе с применением современных и прорывных методов,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:47

2024-04-19T11:47

2024-04-19T11:49

общество

здоровье - общество

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российским властям важно делать все необходимое для повышения доступности качественной медицины, в том числе с применением современных и прорывных методов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава в пятницу. "Важно делать все необходимое для повышения доступности качественного лечения, среди прочего – высокотехнологичного, с применением современных, прорывных методов. Поэтому последовательно расширяем программу государственных гарантий. На текущий год ее финансирование увеличено более чем на 400 миллиардов рублей, чтобы граждане и дальше получали помощь бесплатно, по полису ОМС – даже при серьезных заболеваниях", - сказал Мишустин. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что сбережение народа России входит в число общенациональных приоритетов. Мишустин поблагодарил всех врачей, медсестер, фельдшеров за огромный вклад в дело сохранения жизни и здоровья людей, и пожелал им крепкого здоровья, энергии и благополучия. "Спасибо за очень ответственный и непростой труд, за верность профессии и внимательное отношение к окружающим, заботу о тех, кто в ней нуждается. Благодаря усилиям всего меди­цинского сообщества удалось достичь существенного результата. За последний год ожидаемая продолжительность жизни в нашей стране выросла практически до 73,5 лет. Это самый высокий показатель за всю историю России", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20240401/intellekt-1936467309.html

https://ria.ru/20231201/meditsina-1913086121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мишустин, владимир путин