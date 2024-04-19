https://ria.ru/20240419/meditsina-1941003247.html
Мишустин призвал повышать доступность качественной медицины
Мишустин призвал повышать доступность качественной медицины - РИА Новости, 19.04.2024
Мишустин призвал повышать доступность качественной медицины
Российским властям важно делать все необходимое для повышения доступности качественной медицины, в том числе с применением современных и прорывных методов,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:47
2024-04-19T11:47
2024-04-19T11:49
общество
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михаил мишустин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российским властям важно делать все необходимое для повышения доступности качественной медицины, в том числе с применением современных и прорывных методов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава в пятницу. "Важно делать все необходимое для повышения доступности качественного лечения, среди прочего – высокотехнологичного, с применением современных, прорывных методов. Поэтому последовательно расширяем программу государственных гарантий. На текущий год ее финансирование увеличено более чем на 400 миллиардов рублей, чтобы граждане и дальше получали помощь бесплатно, по полису ОМС – даже при серьезных заболеваниях", - сказал Мишустин. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что сбережение народа России входит в число общенациональных приоритетов. Мишустин поблагодарил всех врачей, медсестер, фельдшеров за огромный вклад в дело сохранения жизни и здоровья людей, и пожелал им крепкого здоровья, энергии и благополучия. "Спасибо за очень ответственный и непростой труд, за верность профессии и внимательное отношение к окружающим, заботу о тех, кто в ней нуждается. Благодаря усилиям всего медицинского сообщества удалось достичь существенного результата. За последний год ожидаемая продолжительность жизни в нашей стране выросла практически до 73,5 лет. Это самый высокий показатель за всю историю России", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20240401/intellekt-1936467309.html
https://ria.ru/20231201/meditsina-1913086121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мишустин, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин призвал повышать доступность качественной медицины
Мишустин: важно делать все для повышения доступности качественной медицины
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российским властям важно делать все необходимое для повышения доступности качественной медицины, в том числе с применением современных и прорывных методов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава в пятницу.
"Важно делать все необходимое для повышения доступности качественного лечения, среди прочего – высокотехнологичного, с применением современных, прорывных методов. Поэтому последовательно расширяем программу государственных гарантий. На текущий год ее финансирование увеличено более чем на 400 миллиардов рублей, чтобы граждане и дальше получали помощь бесплатно, по полису ОМС – даже при серьезных заболеваниях", - сказал Мишустин.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин
неоднократно подчеркивал, что сбережение народа России входит в число общенациональных приоритетов. Мишустин поблагодарил всех врачей, медсестер, фельдшеров за огромный вклад в дело сохранения жизни и здоровья людей, и пожелал им крепкого здоровья, энергии и благополучия.
"Спасибо за очень ответственный и непростой труд, за верность профессии и внимательное отношение к окружающим, заботу о тех, кто в ней нуждается. Благодаря усилиям всего медицинского сообщества удалось достичь существенного результата. За последний год ожидаемая продолжительность жизни в нашей стране выросла практически до 73,5 лет. Это самый высокий показатель за всю историю России", - подчеркнул премьер.