https://ria.ru/20240419/mediki-1941000695.html
Мишустин поручил держать на контроле совершенствование оплаты труда медиков
Мишустин поручил держать на контроле совершенствование оплаты труда медиков - РИА Новости, 19.04.2024
Мишустин поручил держать на контроле совершенствование оплаты труда медиков
Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил Минздрав держать на особом контроле вопросы совершенствования оплаты труда медицинских работников, обеспечить им РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:41
2024-04-19T11:41
2024-04-19T11:41
здоровье - общество
общество
россия
михаил мишустин
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил Минздрав держать на особом контроле вопросы совершенствования оплаты труда медицинских работников, обеспечить им достойное вознаграждение. "Необходимо продолжить совершенствовать систему оплаты труда докторов, фельдшеров и медсестер, обеспечить им достойное вознаграждение. Прошу министерство держать это на особом контроле", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава. Он напомнил, что для поддержки работников здравоохранения были установлены ежемесячные специальные социальные надбавки; с марта их повысили для сотрудников первичного звена, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах. Мишустин в марте на заседании правительства сообщил, что с 1 апреля не менее половины фондов заработной платы медицинских организаций будет направляться на выплаты по окладам медработников. При этом, подчеркивал он, зарплаты должны сохраниться на уровне не ниже прошлого года. Президент РФ Владимир Путин в феврале предложил увеличить ежемесячные выплаты медработникам в малых городах, районных центрах и селах с 1 марта. В городах, где живут от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал - 13 тысяч, а в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составят 50 тысяч рублей и 30 тысяч рублей для медицинских работников среднего звена. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в начале апреля доложила президенту, что медики в малых городах уже получили первые повышенные выплаты за март.
https://ria.ru/20240214/putin-1927385418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, общество, россия, михаил мишустин, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Мишустин поручил держать на контроле совершенствование оплаты труда медиков
Мишустин попросил Минздрав контролировать совершенствование оплаты труда медиков
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил Минздрав держать на особом контроле вопросы совершенствования оплаты труда медицинских работников, обеспечить им достойное вознаграждение.
"Необходимо продолжить совершенствовать систему оплаты труда докторов, фельдшеров и медсестер, обеспечить им достойное вознаграждение. Прошу министерство держать это на особом контроле", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава.
Он напомнил, что для поддержки работников здравоохранения были установлены ежемесячные специальные социальные надбавки; с марта их повысили для сотрудников первичного звена, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах.
Мишустин в марте на заседании правительства сообщил, что с 1 апреля не менее половины фондов заработной платы медицинских организаций будет направляться на выплаты по окладам медработников. При этом, подчеркивал он, зарплаты должны сохраниться на уровне не ниже прошлого года.
Президент РФ Владимир Путин
в феврале предложил увеличить ежемесячные выплаты медработникам в малых городах, районных центрах и селах с 1 марта. В городах, где живут от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал - 13 тысяч, а в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составят 50 тысяч рублей и 30 тысяч рублей для медицинских работников среднего звена. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
в начале апреля доложила президенту, что медики в малых городах уже получили первые повышенные выплаты за март.