https://ria.ru/20240419/lgota-1940908542.html

Ефимов: технопарк в сфере пищепрома получил льготу на аренду земли в Москве

Ефимов: технопарк в сфере пищепрома получил льготу на аренду земли в Москве - РИА Новости, 19.04.2024

Ефимов: технопарк в сфере пищепрома получил льготу на аренду земли в Москве

Власти Москвы предоставили технопарку в сфере пищевой промышленности льготу на аренду земельного участка в столичном районе Очаково-Матвеевское, ставка... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T09:08

2024-04-19T09:08

2024-04-19T09:08

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Власти Москвы предоставили технопарку в сфере пищевой промышленности льготу на аренду земельного участка в столичном районе Очаково-Матвеевское, ставка составляет 0,01% от кадастровой стоимости участка, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Технопарк “Рябиновая 44” возводится в районе Очаково-Матвеевское на участке площадью 0,89 гектара. Ранее Сергей Собянин присвоил ему статус инвестиционного приоритетного проекта, который дает право на дополнительные льготы. Одна из них – снижение ставки аренды земли до 0,01% от кадастровой стоимости. Благодаря такой поддержке от города инвестор сможет сэкономить более 2,9 миллиона рублей в 2024 году", – сказал вице-мэр, его слова приводит пресс-служба Стройкомплекса города.Отмечается, что данный объект появится на улице Рябиновой. Поддержка таких проектов для столичных властей является долгосрочными инвестициями в развитие промышленности и науки, а также разработку новой продукции.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в 2021 году участок земли площадью 0,89 га был предоставлен властями для возведения технопарка в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). По его словам, это является особым статусом, который могут получить, например, производственные комплексы, инновационные центры, соцучреждения, а также транспортные, спортивные, деловые и прочие объекты.Гаман уточнил, что власти выделяют участки земли без торгов для возведения таких объектов. Благодаря чему в городе создаются новые рабочие места, а также это способствует развитию городской инфраструктуры.Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевска, свыше 16 тыс. кв. м составит суммарная поэтажная площадь возводимого технопарка.Ранее Ефимов сообщал, что за первый квартал 2024 года власти города передали жителям права собственности на 106 нежилых помещений, которые располагаются в многоквартирных домах.

https://ria.ru/20240417/moskva-1940439106.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва