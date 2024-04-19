https://ria.ru/20240419/leksika-1940908019.html

Одноклассники начали автоматически скрывать ненормативную лексику

Одноклассники начали автоматически скрывать ненормативную лексику - РИА Новости, 19.04.2024

Одноклассники начали автоматически скрывать ненормативную лексику

Одноклассники начали автоматически обнаруживать на платформе нецензурные слова и скрывать их: вместо ненормативной лексики пользователи видят звездочки. Новая... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:16

2024-04-19T10:16

2024-04-19T10:16

одноклассники

технологии

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Одноклассники начали автоматически обнаруживать на платформе нецензурные слова и скрывать их: вместо ненормативной лексики пользователи видят звездочки. Новая функциональность стала шагом к развитию комфортной среды для общения в соцсети.Новая технология ОК касается любых публичных текстов, например постов и статусов, подписей под фотографиями и видео, названий и описаний групп. Такая мера защищает пользователей ОК от оскорблений и значительно снижает уровень токсичного общения, особенно в комментариях, чтобы люди могли взаимодействовать друг с другом в безопасном пространстве.По данным ОК, за последние четыре года пользователи стали на 58% меньше материться в текстах, которые размещают в соцсети. Причём объём нецензурной лексики стабильно снижается: в 2023 году её стало на 25% меньше, чем в 2022-м, на 29% – чем в 2021-м, на 53% – чем в 2020-м."Одноклассники – место, куда люди приходят общаться и поддерживать связь с друзьями и близкими. Мы уделяем особое внимание атмосфере на нашей площадке и поддерживаем комфортную для пользователей среду. Для этого постоянно совершенствуем продукт и создаём новые технологии для снижения токсичности", – комментирует Александр Москвичёв, директор по продукту ОК.Обновление уже доступно в соцсети. При желании пользователи могут отказаться от него: зайти в настройки профиля, в разделе "Публичность" выбрать "Дополнительно" и выключить опцию "Включить фильтрацию нецензурной лексики".ОК активно внедряют новые технологии, чтобы ограничивать нежелательный и неприемлемый контент. Соцсеть защищает своих пользователей с помощью ручной и автоматической модерации на базе машинного обучения, например размывает фото со сценами насилия и скрывает изображения категории 18+. В конце прошлого года ОК также запустили модель на основе машинного обучения, которая ограничивает навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками на площадке. Позднее соцсеть предоставила всем пользователям возможность закрыть контент в профиле от посторонних.

https://ria.ru/20240319/razdel-1934223851.html

https://ria.ru/20240313/odnoklassniki-1932620314.html

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

одноклассники, технологии