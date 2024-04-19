https://ria.ru/20240419/lavrov-1941039926.html

Лавров оценил гарантии безопасности Украины на переговорах в Стамбуле

Лавров оценил гарантии безопасности Украины на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 19.04.2024

Лавров оценил гарантии безопасности Украины на переговорах в Стамбуле

Гарантии безопасности в рамках стамбульских договоренностей по урегулированию конфликта на Украине были серьезными, практически равны пятой статье... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:43

2024-04-19T13:43

2024-04-19T13:54

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интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Гарантии безопасности в рамках стамбульских договоренностей по урегулированию конфликта на Украине были серьезными, практически равны пятой статье Вашингтонского договора, но Киев в последний момент решил внести "мелкие" правки в пункт, посвященный военным учениям с иностранным участием, что и стало показателем того, что им кто-то мог запретить переговоры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В итоге мы были готовы пойти на то, чтобы, как хотела украинская делегация, эти гарантии были предельно серьезными. Пределом серьезности считалась пятая статья Вашингтонского договора о создании Североатлантического альянса", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда". По его словам, дословно воспроизводить её не планировалось, но гарантии всё равно были "серьезными". "Записано было специально, что эти гарантии безопасности не распространяются на Крым и Донбасс, что в общем-то означало, что их трогать нельзя", - подчеркнул министр. Лавров добавил, что договоренности предусматривали неразмещение на Украине военных баз других государств. "Было сказано, что на Украине не будет проводиться маневров, учений вооруженных сил с участием третьих стран, за исключением тех случаев, когда все страны-гаранты согласны: включая нас, включая Китай", - отметил министр. Однако Лавров указал, что после завершения основного процесса согласования договоренностей, украинская сторона решила внести правки "по мелочи". "Например: "Запрет на проведение учений с участием вооруженных сил третьих стран "кроме, как если все согласны из гарантов", давайте заменим (на) "кроме тех случаев, когда большинство гарантов на это согласны." Всё. Это был такой звоночек, что либо им за ночь уже запретил, либо кто-то из них сказал: "Давайте еще подурим голову этим русским", - отметил министр. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".

https://ria.ru/20240419/lavrov-1941020552.html

https://ria.ru/20240404/peskov-1937793501.html

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россия, украина, киев, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024