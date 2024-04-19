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Лавров рассказал о работе России и КНР над созданием новых самолетов - РИА Новости, 19.04.2024
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13:28 19.04.2024 (обновлено: 14:02 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/lavrov-1941035788.html
Лавров рассказал о работе России и КНР над созданием новых самолетов
Лавров рассказал о работе России и КНР над созданием новых самолетов - РИА Новости, 19.04.2024
Лавров рассказал о работе России и КНР над созданием новых самолетов
РФ и Китай работают над созданием новых современных самолетов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:28
2024-04-19T14:02
технологии
россия
китай
сергей лавров
владимир путин
интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. РФ и Китай работают над созданием новых современных самолетов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Огромную часть нашего инвестиционного сотрудничества занимают высокие технологии - это и атомная энергетика, и создание новых современных самолетов, и многое другое", - сказал он в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда". По его словам, товарооборот РФ и Китая будет и далее расти после того, как в 2023 году были установлены рекордные показатели. Он также добавил, что ничего плохого не видит в большом количестве китайских товаров в России, в том числе автомобилей. Россия и Китай ведут работу по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929. В сентябре 2023 года Владимир Путин заявлял, что переговоры по широкофюзеляжным самолетам с Китаем идут давно, но есть подвижки. CR929 – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет нового поколения, над которым совместно работают авиастроители России и Китая. Базовая версия CR929–600 в трехклассной компоновке будет способна перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12000 км. Модификация с удлиненным фюзеляжем (CR929–700) сможет принять на борт 320 пассажиров и перевозить их на расстояние до 10000 км. Модификация с укороченным фюзеляжем (CR929–500) будет вмещать 250 пассажиров и обеспечивать дальность полета 14000 километров.
https://ria.ru/20240110/vzaimodeystvie-1920615263.html
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технологии, россия, китай, сергей лавров, владимир путин, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Технологии, Россия, Китай, Сергей Лавров, Владимир Путин, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Лавров рассказал о работе России и КНР над созданием новых самолетов

Лавров: Россия и Китай работают над созданием новых современных самолетов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. РФ и Китай работают над созданием новых современных самолетов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"Огромную часть нашего инвестиционного сотрудничества занимают высокие технологии - это и атомная энергетика, и создание новых современных самолетов, и многое другое", - сказал он в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
По его словам, товарооборот РФ и Китая будет и далее расти после того, как в 2023 году были установлены рекордные показатели. Он также добавил, что ничего плохого не видит в большом количестве китайских товаров в России, в том числе автомобилей.
Россия и Китай ведут работу по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929. В сентябре 2023 года Владимир Путин заявлял, что переговоры по широкофюзеляжным самолетам с Китаем идут давно, но есть подвижки.
CR929 – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет нового поколения, над которым совместно работают авиастроители России и Китая. Базовая версия CR929–600 в трехклассной компоновке будет способна перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12000 км. Модификация с удлиненным фюзеляжем (CR929–700) сможет принять на борт 320 пассажиров и перевозить их на расстояние до 10000 км. Модификация с укороченным фюзеляжем (CR929–500) будет вмещать 250 пассажиров и обеспечивать дальность полета 14000 километров.
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