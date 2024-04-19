https://ria.ru/20240419/lavrov-1941034124.html

Лавров прокомментировал арест в Германии двух подозреваемых в шпионаже

Лавров прокомментировал арест в Германии двух подозреваемых в шпионаже - РИА Новости, 19.04.2024

Лавров прокомментировал арест в Германии двух подозреваемых в шпионаже

Двоих человек в Германии, подозреваемых в подготовке терактов на американские военные объекты, задержали мгновенно, однако многомесячную подготовку атаки на... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:19

2024-04-19T13:19

2024-04-19T13:34

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Двоих человек в Германии, подозреваемых в подготовке терактов на американские военные объекты, задержали мгновенно, однако многомесячную подготовку атаки на "Северные потоки" не замечали, заявил глава МИД России Сергей Лавров.В четверг генеральная прокуратура Германии подтвердила задержание двух человек, подозреваемых в том, что они якобы осуществляли шпионаж в пользу Российской Федерации. По утверждению генпрокуратуры, двое подозреваемых, Дитер С. и Александр Й., были задержаны в Байройте в среду, им вменяется работа на российскую спецслужбу. По словам ведомства, оба мужчины якобы согласились вести диверсионную деятельность на территории Германии и были готовы произвести взрывы и поджоги в стратегически важных точках, в том числе на американских военных базах, с целью задержать оказываемую Украине военную помощь."Где-то там поймали каких-то двух немцев, которые шпионили... Месяцами готовившийся теракт по "Северным потокам", по инфраструктурному проекту, крайне выгодному для Германии, в подготовке которого - теракта, имеется в виду - были задействованы вооруженные силы, морские и военно-воздушные многих стран НАТО, это сейчас уже в открытом доступе, все эти зарисовки, этого никто не замечал. А вот двоих граждан, которые только готовили, как они сказали, теракты, нашли мгновенно", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240418/mid-1940752023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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