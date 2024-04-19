Лавров прокомментировал арест в Германии двух подозреваемых в шпионаже
Лавров: немецкие спецслужбы не заметили подготовку теракта на "Северных потоках"
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Двоих человек в Германии, подозреваемых в подготовке терактов на американские военные объекты, задержали мгновенно, однако многомесячную подготовку атаки на "Северные потоки" не замечали, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В четверг генеральная прокуратура Германии подтвердила задержание двух человек, подозреваемых в том, что они якобы осуществляли шпионаж в пользу Российской Федерации. По утверждению генпрокуратуры, двое подозреваемых, Дитер С. и Александр Й., были задержаны в Байройте в среду, им вменяется работа на российскую спецслужбу. По словам ведомства, оба мужчины якобы согласились вести диверсионную деятельность на территории Германии и были готовы произвести взрывы и поджоги в стратегически важных точках, в том числе на американских военных базах, с целью задержать оказываемую Украине военную помощь.
"Где-то там поймали каких-то двух немцев, которые шпионили... Месяцами готовившийся теракт по "Северным потокам", по инфраструктурному проекту, крайне выгодному для Германии, в подготовке которого - теракта, имеется в виду - были задействованы вооруженные силы, морские и военно-воздушные многих стран НАТО, это сейчас уже в открытом доступе, все эти зарисовки, этого никто не замечал. А вот двоих граждан, которые только готовили, как они сказали, теракты, нашли мгновенно", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.