https://ria.ru/20240419/lavrov-1941024697.html

Россия не согласилась на развертывание США РСМД на Украине, заявил Лавров

Россия не согласилась на развертывание США РСМД на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024

Россия не согласилась на развертывание США РСМД на Украине, заявил Лавров

Госсекретарь США Энтони Блинкен в январе 2022 предлагал РФ согласиться, чтобы США развернули ограниченное число ракет средней дальности на Украине, РФ с этим... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:47

2024-04-19T12:47

2024-04-19T12:51

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сергей лавров

нато

интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в январе 2022 предлагал РФ согласиться, чтобы США развернули ограниченное число ракет средней дальности на Украине, РФ с этим смириться не могла, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда". "Мы встречались в январе (2022 года) в Женеве с Блинкеном... Он говорит: нет, нет, нет, НАТО не обсуждается, но вот насчет того, что вы нам предлагали про ракеты средней дальности, давайте, может быть, посмотрим и договоримся, что эти ракеты можно размещать, в том числе, на Украине, но мы будем готовы ограничить количество таких ракет на Украине. Я уже не знаю, что тут еще нужно объяснять, почему стала неизбежной специальная военная операция, когда накачивали Украину (вооружениями)", - сказал министр.

https://ria.ru/20231218/ukraina-1916534384.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, энтони блинкен, сергей лавров, нато, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024