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Россия не согласилась на развертывание США РСМД на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
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12:47 19.04.2024 (обновлено: 12:51 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/lavrov-1941024697.html
Россия не согласилась на развертывание США РСМД на Украине, заявил Лавров
Россия не согласилась на развертывание США РСМД на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
Россия не согласилась на развертывание США РСМД на Украине, заявил Лавров
Госсекретарь США Энтони Блинкен в январе 2022 предлагал РФ согласиться, чтобы США развернули ограниченное число ракет средней дальности на Украине, РФ с этим... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:47
2024-04-19T12:51
в мире
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россия
сша
энтони блинкен
сергей лавров
нато
интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в январе 2022 предлагал РФ согласиться, чтобы США развернули ограниченное число ракет средней дальности на Украине, РФ с этим смириться не могла, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда". "Мы встречались в январе (2022 года) в Женеве с Блинкеном... Он говорит: нет, нет, нет, НАТО не обсуждается, но вот насчет того, что вы нам предлагали про ракеты средней дальности, давайте, может быть, посмотрим и договоримся, что эти ракеты можно размещать, в том числе, на Украине, но мы будем готовы ограничить количество таких ракет на Украине. Я уже не знаю, что тут еще нужно объяснять, почему стала неизбежной специальная военная операция, когда накачивали Украину (вооружениями)", - сказал министр.
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в мире, украина, россия, сша, энтони блинкен, сергей лавров, нато, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
В мире, Украина, Россия, США, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, НАТО, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Россия не согласилась на развертывание США РСМД на Украине, заявил Лавров

Лавров: Блинкен предлагал разместить ограниченное число РСМД на Украине

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям Спутник, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в январе 2022 предлагал РФ согласиться, чтобы США развернули ограниченное число ракет средней дальности на Украине, РФ с этим смириться не могла, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
"Мы встречались в январе (2022 года) в Женеве с Блинкеном... Он говорит: нет, нет, нет, НАТО не обсуждается, но вот насчет того, что вы нам предлагали про ракеты средней дальности, давайте, может быть, посмотрим и договоримся, что эти ракеты можно размещать, в том числе, на Украине, но мы будем готовы ограничить количество таких ракет на Украине. Я уже не знаю, что тут еще нужно объяснять, почему стала неизбежной специальная военная операция, когда накачивали Украину (вооружениями)", - сказал министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Запад, говоря о переговорах, хочет дать Украине передышку, заявил Лавров
18 декабря 2023, 16:18
 
В миреУкраинаРоссияСШАЭнтони БлинкенСергей ЛавровНАТОИнтервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
 
 
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