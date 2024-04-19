Россия не согласилась на развертывание США РСМД на Украине, заявил Лавров
Лавров: Блинкен предлагал разместить ограниченное число РСМД на Украине
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в январе 2022 предлагал РФ согласиться, чтобы США развернули ограниченное число ракет средней дальности на Украине, РФ с этим смириться не могла, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
"Мы встречались в январе (2022 года) в Женеве с Блинкеном... Он говорит: нет, нет, нет, НАТО не обсуждается, но вот насчет того, что вы нам предлагали про ракеты средней дальности, давайте, может быть, посмотрим и договоримся, что эти ракеты можно размещать, в том числе, на Украине, но мы будем готовы ограничить количество таких ракет на Украине. Я уже не знаю, что тут еще нужно объяснять, почему стала неизбежной специальная военная операция, когда накачивали Украину (вооружениями)", - сказал министр.
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18 декабря 2023, 16:18