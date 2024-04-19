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Лавров объяснил, почему Россия "разбирается" с Украиной
Лавров объяснил, почему Россия "разбирается" с Украиной - РИА Новости, 19.04.2024
Лавров объяснил, почему Россия "разбирается" с Украиной
Россия "разбирается" с Украиной, потому что со стороны Киева создается угроза в адрес Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:45
2024-04-19T12:45
2024-04-19T14:02
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интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия "разбирается" с Украиной, потому что со стороны Киева создается угроза в адрес Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.В интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда" Лавров заявил о провале политики США в Афганистане, Ираке, Сирии, а также "под боком" у Вашингтона на Гаити, где в настоящее время "разгул бандитизма"."Мы-то с Украиной разбираемся ровно потому, что нам создается угроза, а для них угроза, как минимум, наркотрафик из Гаити", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20230924/ukraina-1898274892.html
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украина, в мире, киев, сергей лавров, россия, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Украина, В мире, Киев, Сергей Лавров, Россия, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Лавров объяснил, почему Россия "разбирается" с Украиной
Лавров: с Украиной разбираемся ровно потому, что России создается угроза