https://ria.ru/20240419/lavrov-1941024176.html

Лавров объяснил, почему Россия "разбирается" с Украиной

Лавров объяснил, почему Россия "разбирается" с Украиной - РИА Новости, 19.04.2024

Лавров объяснил, почему Россия "разбирается" с Украиной

Россия "разбирается" с Украиной, потому что со стороны Киева создается угроза в адрес Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:45

2024-04-19T12:45

2024-04-19T14:02

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интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия "разбирается" с Украиной, потому что со стороны Киева создается угроза в адрес Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.В интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда" Лавров заявил о провале политики США в Афганистане, Ираке, Сирии, а также "под боком" у Вашингтона на Гаити, где в настоящее время "разгул бандитизма"."Мы-то с Украиной разбираемся ровно потому, что нам создается угроза, а для них угроза, как минимум, наркотрафик из Гаити", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20230924/ukraina-1898274892.html

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украина, в мире, киев, сергей лавров, россия, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024