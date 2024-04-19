https://ria.ru/20240419/lavrov-1941023464.html
Швейцария превратилась во враждебную страну, заявил Лавров
Швейцария превратилась во враждебную страну, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
Швейцария превратилась во враждебную страну, заявил Лавров
"Формула Зеленского" должна быть отвергнута как фундамент для урегулирования украинского конфликта, обсуждать нужно основы, на которых готова договариваться... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:43
2024-04-19T12:43
2024-04-19T13:08
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Формула Зеленского" должна быть отвергнута как фундамент для урегулирования украинского конфликта, обсуждать нужно основы, на которых готова договариваться Россия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.В интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" министр отметил, что Россия уважает позицию Китая, представители которого высказывались в пользу созыва конференции, приемлемой для России и для Украины."Это значит, не с "формулы Зеленского" надо начинать, ее надо вообще в сторону... Если хотят, как сказал президент, давайте пообсуждаем те основы, на которых мы готовы договариваться", - отметил Лавров.При этом он добавил, что Швейцария, которая превратилась из нейтральной страны в "откровенно враждебную", для переговоров по украинскому конфликту не подходит.
https://ria.ru/20240419/lavrov-1941020552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, россия, сергей лавров, китай, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
В мире, Швейцария, Россия, Сергей Лавров, Китай, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Швейцария превратилась во враждебную страну, заявил Лавров
Лавров: Швейцария превратилась из нейтральной страны во враждебную
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Формула Зеленского" должна быть отвергнута как фундамент для урегулирования украинского конфликта, обсуждать нужно основы, на которых готова договариваться Россия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" министр отметил, что Россия уважает позицию Китая, представители которого высказывались в пользу созыва конференции, приемлемой для России и для Украины.
"Это значит, не с "формулы Зеленского" надо начинать, ее надо вообще в сторону... Если хотят, как сказал президент, давайте пообсуждаем те основы, на которых мы готовы договариваться", - отметил Лавров.
При этом он добавил, что Швейцария, которая превратилась из нейтральной страны в "откровенно враждебную", для переговоров по украинскому конфликту не подходит.