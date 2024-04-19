https://ria.ru/20240419/lavrov-1941023464.html

Швейцария превратилась во враждебную страну, заявил Лавров

Швейцария превратилась во враждебную страну, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024

Швейцария превратилась во враждебную страну, заявил Лавров

"Формула Зеленского" должна быть отвергнута как фундамент для урегулирования украинского конфликта, обсуждать нужно основы, на которых готова договариваться... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:43

2024-04-19T12:43

2024-04-19T13:08

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россия

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китай

интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Формула Зеленского" должна быть отвергнута как фундамент для урегулирования украинского конфликта, обсуждать нужно основы, на которых готова договариваться Россия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.В интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" министр отметил, что Россия уважает позицию Китая, представители которого высказывались в пользу созыва конференции, приемлемой для России и для Украины."Это значит, не с "формулы Зеленского" надо начинать, ее надо вообще в сторону... Если хотят, как сказал президент, давайте пообсуждаем те основы, на которых мы готовы договариваться", - отметил Лавров.При этом он добавил, что Швейцария, которая превратилась из нейтральной страны в "откровенно враждебную", для переговоров по украинскому конфликту не подходит.

https://ria.ru/20240419/lavrov-1941020552.html

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в мире, швейцария, россия, сергей лавров, китай, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024