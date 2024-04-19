https://ria.ru/20240419/lavrov-1941022707.html
Лавров призвал отодвинуть в сторону "формулу мира" Зеленского
Лавров призвал отодвинуть в сторону "формулу мира" Зеленского - РИА Новости, 19.04.2024
Лавров призвал отодвинуть в сторону "формулу мира" Зеленского
"Формула Зеленского" должна быть отвергнута как фундамент для урегулирования украинского конфликта, обсуждать нужно основы, на которых готова договариваться... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:39
2024-04-19T12:39
2024-04-19T14:45
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Формула Зеленского" должна быть отвергнута как фундамент для урегулирования украинского конфликта, обсуждать нужно основы, на которых готова договариваться Россия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.В интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" министр отметил, что Россия уважает позицию Китая, представители которого высказывались в пользу созыва конференции, приемлемой для России и для Украины."Это значит, не с "формулы Зеленского" надо начинать, ее надо вообще в сторону... Если хотят, как сказал президент, давайте пообсуждаем те основы, на которых мы готовы договариваться", - отметил Лавров.При этом он добавил, что Швейцария, которая превратилась из нейтральной страны в "откровенно враждебную", для переговоров по украинскому конфликту не подходит.
https://radiosputnik.ru/20240419/lavrov-1940992533.html
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Лавров: "Обсуждать нужно основы, на которых готова договариваться Россия"
"Формула Зеленского" должна быть отвергнута как фундамент для урегулирования украинского конфликта, обсуждать нужно основы, на которых готова договариваться Россия, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" министр отметил, что Россия уважает позицию Китая, представители которого высказывались в пользу созыва конференции, приемлемой для России и для Украины. "Это значит, не с "формулы Зеленского" надо начинать, ее надо вообще в сторону... Если хотят, как сказал президент, давайте пообсуждаем те основы, на которых мы готовы договариваться", - отметил Лавров. При этом он добавил, что Швейцария, которая превратилась из нейтральной страны в "откровенно враждебную", для переговоров по украинскому конфликту не подходит.
2024-04-19T12:39
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РИА Новости
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россия, в мире, украина, китай, сергей лавров
Россия, В мире, Украина, Китай, Сергей Лавров
Лавров призвал отодвинуть в сторону "формулу мира" Зеленского
Лавров: надо обсуждать урегулирование, на котором Россия готова договариваться