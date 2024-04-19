https://ria.ru/20240419/lavrov-1941018219.html
Запад бездумно наращивает санкции против России, заявил Лавров
Запад бездумно наращивает санкции против России, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
Запад бездумно наращивает санкции против России, заявил Лавров
Запад бездумно наращивает санкции против России, не рассматривая результат таких мер, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:24
2024-04-19T12:24
2024-04-19T12:48
сергей лавров
россия
политика
интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941017066_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_2e07851f30c89a7cd9e0fa65d9c3e21a.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запад бездумно наращивает санкции против России, не рассматривая результат таких мер, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Они совершенно бездумно наращивают эти санкции, даже не задумываясь о том, какой результат. А результат-то уже был очевиден с первых же дней, еще до специальной военной операции, когда действовали "крымские" санкции и другие... Мы собрались и решили не зависеть от них во всех сферах, в которых они могут ограничить наше развитие, а желательно и во всех других сферах", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
https://ria.ru/20240417/sanktsii-1940532679.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941017066_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2f7f69c6183b9152d3c058e835c6a23f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, политика, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Сергей Лавров, Россия, Политика, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Запад бездумно наращивает санкции против России, заявил Лавров
Лавров: Запад бездумно наращивает санкции против России, не думая о результате