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Запад бездумно наращивает санкции против России, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
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12:24 19.04.2024 (обновлено: 12:48 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/lavrov-1941018219.html
Запад бездумно наращивает санкции против России, заявил Лавров
Запад бездумно наращивает санкции против России, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
Запад бездумно наращивает санкции против России, заявил Лавров
Запад бездумно наращивает санкции против России, не рассматривая результат таких мер, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:24
2024-04-19T12:48
сергей лавров
россия
политика
интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запад бездумно наращивает санкции против России, не рассматривая результат таких мер, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Они совершенно бездумно наращивают эти санкции, даже не задумываясь о том, какой результат. А результат-то уже был очевиден с первых же дней, еще до специальной военной операции, когда действовали "крымские" санкции и другие... Мы собрались и решили не зависеть от них во всех сферах, в которых они могут ограничить наше развитие, а желательно и во всех других сферах", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
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сергей лавров, россия, политика, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Сергей Лавров, Россия, Политика, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Запад бездумно наращивает санкции против России, заявил Лавров

Лавров: Запад бездумно наращивает санкции против России, не думая о результате

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИнтервью Сергея Лаврова радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
Интервью Сергея Лаврова радиостанциям Спутник, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Интервью Сергея Лаврова радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запад бездумно наращивает санкции против России, не рассматривая результат таких мер, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Они совершенно бездумно наращивают эти санкции, даже не задумываясь о том, какой результат. А результат-то уже был очевиден с первых же дней, еще до специальной военной операции, когда действовали "крымские" санкции и другие... Мы собрались и решили не зависеть от них во всех сферах, в которых они могут ограничить наше развитие, а желательно и во всех других сферах", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
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Сергей ЛавровРоссияПолитикаИнтервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
 
 
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