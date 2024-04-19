https://ria.ru/20240419/lavrov-1941018219.html

Запад бездумно наращивает санкции против России, заявил Лавров

Запад бездумно наращивает санкции против России, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024

Запад бездумно наращивает санкции против России, заявил Лавров

Запад бездумно наращивает санкции против России, не рассматривая результат таких мер, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:24

2024-04-19T12:24

2024-04-19T12:48

сергей лавров

россия

политика

интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запад бездумно наращивает санкции против России, не рассматривая результат таких мер, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Они совершенно бездумно наращивают эти санкции, даже не задумываясь о том, какой результат. А результат-то уже был очевиден с первых же дней, еще до специальной военной операции, когда действовали "крымские" санкции и другие... Мы собрались и решили не зависеть от них во всех сферах, в которых они могут ограничить наше развитие, а желательно и во всех других сферах", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

https://ria.ru/20240417/sanktsii-1940532679.html

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сергей лавров, россия, политика, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024