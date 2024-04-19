https://ria.ru/20240419/lavrov-1941012020.html

Запад дает понять, что "все легли" под США, заявил Лавров

Запад дает понять, что "все легли" под США, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024

Запад дает понять, что "все легли" под США, заявил Лавров

Запад помимо страха за утрату гегемонии дал понять, что все его страны "легли" под США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:09

2024-04-19T12:09

2024-04-19T12:33

сша

сергей лавров

в мире

россия

интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Запад помимо страха за утрату гегемонии дал понять, что все его страны "легли" под США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"."Помимо этого страха за утрату гегемонии они еще очень откровенно, может быть, даже не подозревая сами, что они откровенничают таким образом, дают понять, что США главные, и они все легли под Соединенные Штаты", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20240419/peregovory-1941016391.html

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Дарья Буймова

сша, сергей лавров, в мире, россия, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024