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Запад дает понять, что "все легли" под США, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
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12:09 19.04.2024 (обновлено: 12:33 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/lavrov-1941012020.html
Запад дает понять, что "все легли" под США, заявил Лавров
Запад дает понять, что "все легли" под США, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
Запад дает понять, что "все легли" под США, заявил Лавров
Запад помимо страха за утрату гегемонии дал понять, что все его страны "легли" под США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:09
2024-04-19T12:33
сша
сергей лавров
в мире
россия
интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Запад помимо страха за утрату гегемонии дал понять, что все его страны "легли" под США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"."Помимо этого страха за утрату гегемонии они еще очень откровенно, может быть, даже не подозревая сами, что они откровенничают таким образом, дают понять, что США главные, и они все легли под Соединенные Штаты", - сказал Лавров.
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сша, сергей лавров, в мире, россия, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
США, Сергей Лавров, В мире, Россия, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Запад дает понять, что "все легли" под США, заявил Лавров

Лавров: помимо страха за утрату гегемонии Запад дает понять, что США главные

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИнтервью Сергея Лаврова радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
Интервью Сергея Лаврова радиостанциям Спутник, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Интервью Сергея Лаврова радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Запад помимо страха за утрату гегемонии дал понять, что все его страны "легли" под США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
"Помимо этого страха за утрату гегемонии они еще очень откровенно, может быть, даже не подозревая сами, что они откровенничают таким образом, дают понять, что США главные, и они все легли под Соединенные Штаты", - сказал Лавров.
Лавров: Мы всегда предпочитаем переговоры дракам и войнам - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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Вчера, 12:19
 
СШАСергей ЛавровВ миреРоссияИнтервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
 
 
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