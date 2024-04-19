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МЧС рассказало об удалении заторов на гидроузле в Кургане - РИА Новости, 19.04.2024
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17:47 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/kurgan-1941114601.html
МЧС рассказало об удалении заторов на гидроузле в Кургане
МЧС рассказало об удалении заторов на гидроузле в Кургане - РИА Новости, 19.04.2024
МЧС рассказало об удалении заторов на гидроузле в Кургане
Своевременное удаление появляющихся на гидроузле в Кургане заторов позволило избежать остановки работы очистных сооружений, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T17:47
2024-04-19T17:47
курган
россия
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Своевременное удаление появляющихся на гидроузле в Кургане заторов позволило избежать остановки работы очистных сооружений, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Благодаря работе по удалению заторов, проведенной спасателями МЧС, удалось избежать остановки очистных сооружений", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что это обеспечило бесперебойную работу городского водопровода и подачу жителям питьевой воды. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 18.00 (16.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1015 сантиметров. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону на пятницу, в регионе остаются затопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных, пять низководных мостов и 12 участков автомобильных дорог. В Курганской области с 8 апреля действует режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240419/tobol-1941030009.html
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курган, россия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия
Курган, Россия, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия
МЧС рассказало об удалении заторов на гидроузле в Кургане

МЧС: удаление заторов в Кургане позволило избежать остановки очистных сооружений

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗатопленные дома в Кургане
Затопленные дома в Кургане - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Затопленные дома в Кургане
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Своевременное удаление появляющихся на гидроузле в Кургане заторов позволило избежать остановки работы очистных сооружений, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Благодаря работе по удалению заторов, проведенной спасателями МЧС, удалось избежать остановки очистных сооружений", - сказал собеседник агентства.
Затопленный дом в СНТ Восход в Кургане - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 1015 сантиметров
Вчера, 13:06
Он отметил, что это обеспечило бесперебойную работу городского водопровода и подачу жителям питьевой воды.
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 18.00 (16.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1015 сантиметров.
По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону на пятницу, в регионе остаются затопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных, пять низководных мостов и 12 участков автомобильных дорог. В Курганской области с 8 апреля действует режим ЧС областного масштаба.
Разлив реки Тобол Курганской области
Уровень реки Тобол у Кургана поднялся за десять часов на 63 сантиметра
15 апреля, 16:11
 
КурганРоссияКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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