https://ria.ru/20240419/kurgan-1941114601.html

МЧС рассказало об удалении заторов на гидроузле в Кургане

МЧС рассказало об удалении заторов на гидроузле в Кургане - РИА Новости, 19.04.2024

МЧС рассказало об удалении заторов на гидроузле в Кургане

Своевременное удаление появляющихся на гидроузле в Кургане заторов позволило избежать остановки работы очистных сооружений, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T17:47

2024-04-19T17:47

2024-04-19T17:47

курган

россия

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Своевременное удаление появляющихся на гидроузле в Кургане заторов позволило избежать остановки работы очистных сооружений, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Благодаря работе по удалению заторов, проведенной спасателями МЧС, удалось избежать остановки очистных сооружений", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что это обеспечило бесперебойную работу городского водопровода и подачу жителям питьевой воды. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 18.00 (16.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1015 сантиметров. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону на пятницу, в регионе остаются затопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных, пять низководных мостов и 12 участков автомобильных дорог. В Курганской области с 8 апреля действует режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240419/tobol-1941030009.html

https://ria.ru/20240415/tobol-1940188805.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курган, россия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия