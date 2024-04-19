https://ria.ru/20240419/kurgan-1940997599.html

Сотрудники МЧС рассказали о работе в затопленных районах Кургана

Сотрудники МЧС рассказали о работе в затопленных районах Кургана - РИА Новости, 19.04.2024

Сотрудники МЧС рассказали о работе в затопленных районах Кургана

Сотрудники МЧС из Югры рассказали РИА Новости, как ежедневно спасают из затопленных территорий Кургана животных и людей. Корреспондент агентства вместе с ними... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:33

2024-04-19T11:33

2024-04-19T13:03

происшествия

жилье

курган

тобол (река)

ханты-мансийск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 19 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС из Югры рассказали РИА Новости, как ежедневно спасают из затопленных территорий Кургана животных и людей. Корреспондент агентства вместе с ними отправилась патрулировать микрорайон на правом берегу Тобола. Сотрудники "Центроспасса - Югория" из Ханты-Мансийска Дмитрий, Василий и Сергей, прибывшие в Курган на помощь коллегам десять дней назад, отправляются в очередной рейд - патрулировать затопленные СНТ на правом берегу реки Тобол. Сразу за Кировским мостом в центре Кургана находится несколько дачных обществ, и там, по словам спасателей до сих пор находятся люди. "Они не хотят эвакуироваться. Одни говорят, что некуда идти, другие переживают за свое имущество. Пытаемся уговаривать, ведь уровень воды поднимается очень быстро", - говорит Сергей. Лодка движется по улице Кирова, гаражи, как и одноэтажные дома здесь стоят в воде по самые крыши, не видно ни одного не затопленного строения. Уровень воды местами такой, что приходится нагибаться, чтобы пройти под висящим проводами. "Вот из этого СНТ "Зауралец" вчера вывезли 17 кур, двух собак и двух кошек и их хозяйку", - рассказывает спасатель Василий. Моторная резиновая лодка проходит рядом с забором, рулевой Дмитрий сбавляет скорость: неизвестно, что скрыто под водой, и есть риск повредить дно. По словам спасателей, люди часто просят передать их родственникам, которые не захотели эвакуироваться продукты, найти животных. Мимо проплывает на маленькой лодочке мужчина: "Ребят, у меня там туалет "отвязался ", боюсь уплывёт. Привяжите обратно, если сможете. Денег ведь стоит". Спасатели обещают помочь, если будет возможность. Лодка прошла ещё несколько улиц, людей, которые бы просили помочь их вывезти, в этот раз не обнаружилось, собак тоже не нашли. "А в том доме ещё два дня назад были двое девушек и двое парней. Мы предлагали им уехать, отказались. Сказали, что у них все есть, и их все устраивает. Но сейчас, судя по всему, дом уже пуст. Всё-таки выехали", - рассказывает Сергей, который специально попросил коллегу повернуть к этому дому, чтобы проведать людей. "Что ж, пора назад. Нужно заправиться и на другой участок", - говорят спасатели. Ранее МЧС сообщили, что в Курганской области остаются затопленными на 19 апреля в 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных домов. Ранее власти сообщали, что уровень воды в реке Тобол у Кургана , по данным на 10.00 (08.00 мск) пятницы, вырос за сутки на 38 сантиметра и достиг 1012сантиметров, значительно превысив отметку "опасного явления" (850 сантиметров).

https://ria.ru/20240415/kurgan-1940205288.html

https://ria.ru/20240416/kurgan-1940337177.html

https://ria.ru/20240413/kurgan-1939764322.html

курган

тобол (река)

ханты-мансийск

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происшествия, жилье, курган, тобол (река), ханты-мансийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024