https://ria.ru/20240419/kurgan-1940970073.html

Спасатели передали продукты пожилым супругам из затопленной части Кургана

Спасатели передали продукты пожилым супругам из затопленной части Кургана - РИА Новости, 19.04.2024

Спасатели передали продукты пожилым супругам из затопленной части Кургана

Спасатели передали продукты пожилым супругам из затопленной части Кургана, которые отказались эвакуироваться, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T09:54

2024-04-19T09:54

2024-04-19T11:12

происшествия

курган

тобол (река)

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 19 апр - РИА Новости. Спасатели передали продукты пожилым супругам из затопленной части Кургана, которые отказались эвакуироваться, передает корреспондент РИА Новости. Сестры Ирина и Татьяна Пустоевы утром перешли Кировский мост через Тобол в центре Кургана, они терпеливо ждут, когда освободятся спасатели, чтобы передать с ними продукты для своих пожилых родителей. Этот микрорайон Кургана полностью в воде, здесь ходят только на лодках. "Мы уговаривали родителей эвакуироваться. Они отказываются. У них три собаки, куры. Сейчас они все на втором этаже, первый - в воде. Света нет, но у них есть газ и вода", - говорят сестры. Подошла лодка со спасателями, привезли с затопленной территории, женщины отдали продукты. Как рассказал РИА Новости один из спасателей Дмитрий по возвращении, чтобы отдать людям пакеты, пришлось перебросить доски с крыши затопленного гаража до лестницы чердака дома, который ещё виделся над водой, затем на другой доске спасатель повесил пакет и подал его мужчине и женщине. "Уговорить эвакуироваться не получилось, говорят, что дом у них единственный, бросить жалко", - сообщил РИА Новости спасатель. Ранее МЧС сообщили, что в Курганской области остаются затопленными на 19 апреля в 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных домов. Ранее власти сообщали, что уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 10.00 (08.00 мск) пятницы, вырос за сутки на 38 сантиметра и достиг 1009 сантиметров, значительно превысив отметку "опасного явления" (850 сантиметров).

https://ria.ru/20240417/evakuatsiya-1940579488.html

https://ria.ru/20240416/kurgan-1940337177.html

https://ria.ru/20240418/kurgan-1940857509.html

курган

тобол (река)

курганская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасатели передают продукты супругам из затопленной части Кургана Спасатели передали продукты супругам из затопленной части Кургана, которые не стали эвакуироваться. Оставшуюся пожилую пару выехать из затопленной части города призывали две их дочери, но получили отказ. 2024-04-19T09:54 true PT2M15S

Сотрудники МЧС о спасении людей и животных с затопленных территорий Кургана Сотрудники МЧС из Югры рассказали РИА Новости, как ежедневно спасают животных и людей с затопленных территорий Кургана. Корреспондент РИА Новости вместе с ними отправилась патрулировать микрорайон на правом берегу Тобола. 2024-04-19T09:54 true PT1M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курган, тобол (река), курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024