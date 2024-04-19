https://ria.ru/20240419/krasnov-1940935742.html

Краснов поблагодарил Мадуро за слова поддержки после теракта в "Крокусе"

Краснов поблагодарил Мадуро за слова поддержки после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 19.04.2024

Краснов поблагодарил Мадуро за слова поддержки после теракта в "Крокусе"

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поблагодарил в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро за слова поддержки россиян после теракта в Красногорске,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T03:24

2024-04-19T03:24

2024-04-19T03:24

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россия

красногорск

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николас мадуро

крокус сити холл

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КАРАКАС, 19 апр - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поблагодарил в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро за слова поддержки россиян после теракта в Красногорске, передает корреспондент РИА Новости. "Я хочу поблагодарить вас за слова поддержки и соболезнования в связи с произошедшим в марте текущего года в московском регионе кровавым, страшным террористическим актом, в котором погибли и получили увечья сотни наших граждан. Он (теракт - ред.) в очередной раз продемонстрировал необходимость объединения усилий по борьбе с международным терроризмом", - сказал Краснов. "Я знаю, что вы делаете большую работу в сфере поддержания мира и правопорядка. Очень важно поделиться опытом. Россия - такое огромное государство с эффективной системой правоохранительных органов. А это - основа для независимости страны, для противодействия терроризму, вмешательству во внутренние дела, коррупции", - сказал Мадуро. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240331/sud-1936927504.html

https://ria.ru/20240323/terrorizm-1935169271.html

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в мире, здоровье - общество, россия, красногорск, игорь краснов, николас мадуро, крокус сити холл