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Краснов поблагодарил Мадуро за слова поддержки после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 19.04.2024
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03:24 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/krasnov-1940935742.html
Краснов поблагодарил Мадуро за слова поддержки после теракта в "Крокусе"
Краснов поблагодарил Мадуро за слова поддержки после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 19.04.2024
Краснов поблагодарил Мадуро за слова поддержки после теракта в "Крокусе"
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поблагодарил в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро за слова поддержки россиян после теракта в Красногорске,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T03:24
2024-04-19T03:24
в мире
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россия
красногорск
игорь краснов
николас мадуро
крокус сити холл
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КАРАКАС, 19 апр - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поблагодарил в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро за слова поддержки россиян после теракта в Красногорске, передает корреспондент РИА Новости. "Я хочу поблагодарить вас за слова поддержки и соболезнования в связи с произошедшим в марте текущего года в московском регионе кровавым, страшным террористическим актом, в котором погибли и получили увечья сотни наших граждан. Он (теракт - ред.) в очередной раз продемонстрировал необходимость объединения усилий по борьбе с международным терроризмом", - сказал Краснов. "Я знаю, что вы делаете большую работу в сфере поддержания мира и правопорядка. Очень важно поделиться опытом. Россия - такое огромное государство с эффективной системой правоохранительных органов. А это - основа для независимости страны, для противодействия терроризму, вмешательству во внутренние дела, коррупции", - сказал Мадуро. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240331/sud-1936927504.html
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в мире, здоровье - общество, россия, красногорск, игорь краснов, николас мадуро, крокус сити холл
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Красногорск, Игорь Краснов, Николас Мадуро, Крокус Сити Холл
Краснов поблагодарил Мадуро за слова поддержки после теракта в "Крокусе"

Краснов поблагодарил Мадуро за слова поддержки после теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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КАРАКАС, 19 апр - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поблагодарил в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро за слова поддержки россиян после теракта в Красногорске, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Я хочу поблагодарить вас за слова поддержки и соболезнования в связи с произошедшим в марте текущего года в московском регионе кровавым, страшным террористическим актом, в котором погибли и получили увечья сотни наших граждан. Он (теракт - ред.) в очередной раз продемонстрировал необходимость объединения усилий по борьбе с международным терроризмом", - сказал Краснов.
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"Я знаю, что вы делаете большую работу в сфере поддержания мира и правопорядка. Очень важно поделиться опытом. Россия - такое огромное государство с эффективной системой правоохранительных органов. А это - основа для независимости страны, для противодействия терроризму, вмешательству во внутренние дела, коррупции", - сказал Мадуро.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
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В миреЗдоровье - ОбществоРоссияКрасногорскИгорь КрасновНиколас МадуроКрокус Сити Холл
 
 
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