https://ria.ru/20240419/korrespondent-1941162651.html

"Известия" сообщили о гибели своего военного корреспондента Еремина

"Известия" сообщили о гибели своего военного корреспондента Еремина - РИА Новости, 19.04.2024

"Известия" сообщили о гибели своего военного корреспондента Еремина

Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб в зоне спецоперации на Украине, сообщило издание. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T22:37

2024-04-19T22:37

2024-04-19T23:51

известия

происшествия

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб в зоне спецоперации на Украине, сообщило издание."Погиб корреспондент "Известий" Семен Еремин", — говорится в публикации в Telegram-канале.Отмечается, что мужчина работал в зоне СВО с февраля 2022 года. Его последний репортаж вышел два дня назад.Позднее "Известия" уточнили, что корреспондент погиб в Запорожской области при атаке украинского FPV-дрона — после сброса взрывного устройства с беспилотника он получил ранение и впоследствии умер.Еремин работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Как отметили в "Известиях", в зоне СВО он не раз рисковал жизнью."Под Угледаром в августе 2022 года он попал под обстрел минометчиков. Тогда в украинских соцсетях было найдено видео, которое фактически доказывало то, что ВСУ намеренно убивают российских журналистов", — подчеркнули в издании.Там также добавили, что журналист первым сделал материалы о "Ланцетах", "Солнцепеках" и расчетах FPV-дронов. Со своей командой он эксклюзивно подобрался к Волновахе и вместе с ротацией штурмовиков вошел в освобожденный город. На его глазах украинские флаги сменялись на российские триколоры, отметили в "Известиях".Еремин работал специальным корреспондентом "Известий" с 2017 года.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

известия, происшествия