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"Известия" сообщили о гибели своего военного корреспондента Еремина - РИА Новости, 19.04.2024
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22:37 19.04.2024 (обновлено: 23:51 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/korrespondent-1941162651.html
"Известия" сообщили о гибели своего военного корреспондента Еремина
"Известия" сообщили о гибели своего военного корреспондента Еремина - РИА Новости, 19.04.2024
"Известия" сообщили о гибели своего военного корреспондента Еремина
Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб в зоне спецоперации на Украине, сообщило издание. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T22:37
2024-04-19T23:51
известия
происшествия
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб в зоне спецоперации на Украине, сообщило издание.&quot;Погиб корреспондент &quot;Известий&quot; Семен Еремин&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Отмечается, что мужчина работал в зоне СВО с февраля 2022 года. Его последний репортаж вышел два дня назад.Позднее "Известия" уточнили, что корреспондент погиб в Запорожской области при атаке украинского FPV-дрона — после сброса взрывного устройства с беспилотника он получил ранение и впоследствии умер.Еремин работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Как отметили в "Известиях", в зоне СВО он не раз рисковал жизнью."Под Угледаром в августе 2022 года он попал под обстрел минометчиков. Тогда в украинских соцсетях было найдено видео, которое фактически доказывало то, что ВСУ намеренно убивают российских журналистов", — подчеркнули в издании.Там также добавили, что журналист первым сделал материалы о "Ланцетах", "Солнцепеках" и расчетах FPV-дронов. Со своей командой он эксклюзивно подобрался к Волновахе и вместе с ротацией штурмовиков вошел в освобожденный город. На его глазах украинские флаги сменялись на российские триколоры, отметили в "Известиях".Еремин работал специальным корреспондентом "Известий" с 2017 года.
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известия, происшествия
Известия, Происшествия
"Известия" сообщили о гибели своего военного корреспондента Еремина

Издание "Известия" сообщило о гибели своего корреспондента Семена Еремина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание газеты "Известия"
Здание газеты Известия - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание газеты "Известия". Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб в зоне спецоперации на Украине, сообщило издание.
«

"Погиб корреспондент "Известий" Семен Еремин", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Отмечается, что мужчина работал в зоне СВО с февраля 2022 года. Его последний репортаж вышел два дня назад.
Позднее "Известия" уточнили, что корреспондент погиб в Запорожской области при атаке украинского FPV-дрона — после сброса взрывного устройства с беспилотника он получил ранение и впоследствии умер.
Еремин работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Как отметили в "Известиях", в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.
«
"Под Угледаром в августе 2022 года он попал под обстрел минометчиков. Тогда в украинских соцсетях было найдено видео, которое фактически доказывало то, что ВСУ намеренно убивают российских журналистов", — подчеркнули в издании.
Там также добавили, что журналист первым сделал материалы о "Ланцетах", "Солнцепеках" и расчетах FPV-дронов. Со своей командой он эксклюзивно подобрался к Волновахе и вместе с ротацией штурмовиков вошел в освобожденный город. На его глазах украинские флаги сменялись на российские триколоры, отметили в "Известиях".
Еремин работал специальным корреспондентом "Известий" с 2017 года.
 
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