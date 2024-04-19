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"Известия" сообщили о гибели своего военного корреспондента Еремина
"Известия" сообщили о гибели своего военного корреспондента Еремина - РИА Новости, 19.04.2024
"Известия" сообщили о гибели своего военного корреспондента Еремина
Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб в зоне спецоперации на Украине, сообщило издание. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T22:37
2024-04-19T22:37
2024-04-19T23:51
известия
происшествия
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб в зоне спецоперации на Украине, сообщило издание."Погиб корреспондент "Известий" Семен Еремин", — говорится в публикации в Telegram-канале.Отмечается, что мужчина работал в зоне СВО с февраля 2022 года. Его последний репортаж вышел два дня назад.Позднее "Известия" уточнили, что корреспондент погиб в Запорожской области при атаке украинского FPV-дрона — после сброса взрывного устройства с беспилотника он получил ранение и впоследствии умер.Еремин работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Как отметили в "Известиях", в зоне СВО он не раз рисковал жизнью."Под Угледаром в августе 2022 года он попал под обстрел минометчиков. Тогда в украинских соцсетях было найдено видео, которое фактически доказывало то, что ВСУ намеренно убивают российских журналистов", — подчеркнули в издании.Там также добавили, что журналист первым сделал материалы о "Ланцетах", "Солнцепеках" и расчетах FPV-дронов. Со своей командой он эксклюзивно подобрался к Волновахе и вместе с ротацией штурмовиков вошел в освобожденный город. На его глазах украинские флаги сменялись на российские триколоры, отметили в "Известиях".Еремин работал специальным корреспондентом "Известий" с 2017 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
известия, происшествия
"Известия" сообщили о гибели своего военного корреспондента Еремина
Издание "Известия" сообщило о гибели своего корреспондента Семена Еремина
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб в зоне спецоперации на Украине, сообщило
издание.
«
"Погиб корреспондент "Известий" Семен Еремин", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Отмечается, что мужчина работал в зоне СВО с февраля 2022 года. Его последний репортаж вышел два дня назад.
Позднее "Известия" уточнили, что корреспондент погиб в Запорожской области при атаке украинского FPV-дрона — после сброса взрывного устройства с беспилотника он получил ранение и впоследствии умер.
Еремин работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Как отметили в "Известиях", в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.
«
"Под Угледаром в августе 2022 года он попал под обстрел минометчиков. Тогда в украинских соцсетях было найдено видео, которое фактически доказывало то, что ВСУ намеренно убивают российских журналистов", — подчеркнули в издании.
Там также добавили, что журналист первым сделал материалы о "Ланцетах", "Солнцепеках" и расчетах FPV-дронов. Со своей командой он эксклюзивно подобрался к Волновахе и вместе с ротацией штурмовиков вошел в освобожденный город. На его глазах украинские флаги сменялись на российские триколоры, отметили в "Известиях".
Еремин работал специальным корреспондентом "Известий" с 2017 года.