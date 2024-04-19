Посольство раскрыло, почему Россию не позвали на памятную церемонию в ФРГ
Посольство России в ФРГ заявило об эрозии послевоенного примирения в Германии
© AP Photo / Markus SchreiberГлавные ворота концентрационного лагеря Бухенвальд с надписью "Jedem das Seine" ("Каждому свое")
© AP Photo / Markus Schreiber
Главные ворота концентрационного лагеря Бухенвальд с надписью "Jedem das Seine" ("Каждому свое"). Архивное фото
БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Уведомления о нежелательности участия официальных представителей РФ в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей продиктованы политической конъюнктурой и способствуют эрозии процесса послевоенного примирения, заявили в российском посольстве в Германии.
Ранее о поступлении таких уведомлений заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Данная позиция вызывает глубокое сожаление и разочарование. Продиктованная соображениями текущей политической конъюнктуры, она полностью игнорирует исторический контекст, идёт вразрез с германской культурой памяти, между россиянами и немцами", - говорится в комментарии.
Как сообщает диппредставительство, в этом году в его адрес поступили обращения с просьбой воздержаться от участия в традиционных официальных мероприятиях по случаю очередной годовщины освобождения концентрационных лагерей на территории ФРГ, включая Бухенвальд, Заксенхаузен и Равенсбрюк.
"На планы российских загранучреждений в ФРГ в связи с 79-й годовщиной Великой Победы подобные обращения не повлияют", - подчеркнули в посольстве. Сотрудники диппредставительства намерены ни смотря ни на что почтить память советских солдат-освободителей и помянуть жертв нацистских концлагерей.