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Посольство раскрыло, почему Россию не позвали на памятную церемонию в ФРГ - РИА Новости, 20.04.2024
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20:21 19.04.2024 (обновлено: 02:33 20.04.2024)
https://ria.ru/20240419/kontslagerya-1941144213.html
Посольство раскрыло, почему Россию не позвали на памятную церемонию в ФРГ
Посольство раскрыло, почему Россию не позвали на памятную церемонию в ФРГ - РИА Новости, 20.04.2024
Посольство раскрыло, почему Россию не позвали на памятную церемонию в ФРГ
Уведомления о нежелательности участия официальных представителей РФ в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-19T20:21
2024-04-20T02:33
в мире
германия
россия
мария захарова
международный день освобождения узников фашистских концлагерей
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БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Уведомления о нежелательности участия официальных представителей РФ в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей продиктованы политической конъюнктурой и способствуют эрозии процесса послевоенного примирения, заявили в российском посольстве в Германии. Ранее о поступлении таких уведомлений заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Данная позиция вызывает глубокое сожаление и разочарование. Продиктованная соображениями текущей политической конъюнктуры, она полностью игнорирует исторический контекст, идёт вразрез с германской культурой памяти, между россиянами и немцами", - говорится в комментарии. Как сообщает диппредставительство, в этом году в его адрес поступили обращения с просьбой воздержаться от участия в традиционных официальных мероприятиях по случаю очередной годовщины освобождения концентрационных лагерей на территории ФРГ, включая Бухенвальд, Заксенхаузен и Равенсбрюк. "На планы российских загранучреждений в ФРГ в связи с 79-й годовщиной Великой Победы подобные обращения не повлияют", - подчеркнули в посольстве. Сотрудники диппредставительства намерены ни смотря ни на что почтить память советских солдат-освободителей и помянуть жертв нацистских концлагерей.
https://ria.ru/20240209/berlin-1926463608.html
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в мире, германия, россия, мария захарова, международный день освобождения узников фашистских концлагерей
В мире, Германия, Россия, Мария Захарова, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
Посольство раскрыло, почему Россию не позвали на памятную церемонию в ФРГ

Посольство России в ФРГ заявило об эрозии послевоенного примирения в Германии

© AP Photo / Markus SchreiberГлавные ворота концентрационного лагеря Бухенвальд с надписью "Jedem das Seine" ("Каждому свое")
Главные ворота концентрационного лагеря Бухенвальд с надписью Jedem das Seine (Каждому свое) - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Главные ворота концентрационного лагеря Бухенвальд с надписью "Jedem das Seine" ("Каждому свое"). Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Уведомления о нежелательности участия официальных представителей РФ в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей продиктованы политической конъюнктурой и способствуют эрозии процесса послевоенного примирения, заявили в российском посольстве в Германии.
Ранее о поступлении таких уведомлений заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Данная позиция вызывает глубокое сожаление и разочарование. Продиктованная соображениями текущей политической конъюнктуры, она полностью игнорирует исторический контекст, идёт вразрез с германской культурой памяти, между россиянами и немцами", - говорится в комментарии.
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Как сообщает диппредставительство, в этом году в его адрес поступили обращения с просьбой воздержаться от участия в традиционных официальных мероприятиях по случаю очередной годовщины освобождения концентрационных лагерей на территории ФРГ, включая Бухенвальд, Заксенхаузен и Равенсбрюк.
"На планы российских загранучреждений в ФРГ в связи с 79-й годовщиной Великой Победы подобные обращения не повлияют", - подчеркнули в посольстве. Сотрудники диппредставительства намерены ни смотря ни на что почтить память советских солдат-освободителей и помянуть жертв нацистских концлагерей.
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