https://ria.ru/20240419/kontslagerya-1941144213.html

Посольство раскрыло, почему Россию не позвали на памятную церемонию в ФРГ

Посольство раскрыло, почему Россию не позвали на памятную церемонию в ФРГ - РИА Новости, 20.04.2024

Посольство раскрыло, почему Россию не позвали на памятную церемонию в ФРГ

Уведомления о нежелательности участия официальных представителей РФ в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-19T20:21

2024-04-19T20:21

2024-04-20T02:33

в мире

германия

россия

мария захарова

международный день освобождения узников фашистских концлагерей

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БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Уведомления о нежелательности участия официальных представителей РФ в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей продиктованы политической конъюнктурой и способствуют эрозии процесса послевоенного примирения, заявили в российском посольстве в Германии. Ранее о поступлении таких уведомлений заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Данная позиция вызывает глубокое сожаление и разочарование. Продиктованная соображениями текущей политической конъюнктуры, она полностью игнорирует исторический контекст, идёт вразрез с германской культурой памяти, между россиянами и немцами", - говорится в комментарии. Как сообщает диппредставительство, в этом году в его адрес поступили обращения с просьбой воздержаться от участия в традиционных официальных мероприятиях по случаю очередной годовщины освобождения концентрационных лагерей на территории ФРГ, включая Бухенвальд, Заксенхаузен и Равенсбрюк. "На планы российских загранучреждений в ФРГ в связи с 79-й годовщиной Великой Победы подобные обращения не повлияют", - подчеркнули в посольстве. Сотрудники диппредставительства намерены ни смотря ни на что почтить память советских солдат-освободителей и помянуть жертв нацистских концлагерей.

https://ria.ru/20240209/berlin-1926463608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, германия, россия, мария захарова, международный день освобождения узников фашистских концлагерей