https://ria.ru/20240419/kirov-1941081565.html

В Кирове возбудили дело на подростков, прикуривших от Вечного огня

В Кирове возбудили дело на подростков, прикуривших от Вечного огня - РИА Новости, 19.04.2024

В Кирове возбудили дело на подростков, прикуривших от Вечного огня

Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили на молодежь, прикуривавшую от Вечного огня в городе Кирове, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:59

2024-04-19T15:59

2024-04-19T15:59

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили на молодежь, прикуривавшую от Вечного огня в городе Кирове, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Ранее в местных соцсетях было публиковано фото группы молодых людей, которые рассевшись вокруг Вечного огня прикуривали от него сигареты и оскорбляли прохожих. "По факту совершения противоправных действий группой молодых людей у Вечного огня в Парке Победы города Кирова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Личности участников инцидента устанавливаются", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20231027/sud-1905590432.html

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происшествия, киров, россия, следственный комитет россии (ск рф)