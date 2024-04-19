https://ria.ru/20240419/kirov-1941081565.html
В Кирове возбудили дело на подростков, прикуривших от Вечного огня
В Кирове возбудили дело на подростков, прикуривших от Вечного огня - РИА Новости, 19.04.2024
В Кирове возбудили дело на подростков, прикуривших от Вечного огня
Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили на молодежь, прикуривавшую от Вечного огня в городе Кирове, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:59
2024-04-19T15:59
2024-04-19T15:59
происшествия
киров
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили на молодежь, прикуривавшую от Вечного огня в городе Кирове, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Ранее в местных соцсетях было публиковано фото группы молодых людей, которые рассевшись вокруг Вечного огня прикуривали от него сигареты и оскорбляли прохожих. "По факту совершения противоправных действий группой молодых людей у Вечного огня в Парке Победы города Кирова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Личности участников инцидента устанавливаются", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20231027/sud-1905590432.html
киров
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киров, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Киров, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кирове возбудили дело на подростков, прикуривших от Вечного огня
СК возбудил дело о реабилитации нацизма в Кирове