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В Кирове возбудили дело на подростков, прикуривших от Вечного огня - РИА Новости, 19.04.2024
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15:59 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/kirov-1941081565.html
В Кирове возбудили дело на подростков, прикуривших от Вечного огня
В Кирове возбудили дело на подростков, прикуривших от Вечного огня - РИА Новости, 19.04.2024
В Кирове возбудили дело на подростков, прикуривших от Вечного огня
Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили на молодежь, прикуривавшую от Вечного огня в городе Кирове, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:59
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происшествия
киров
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили на молодежь, прикуривавшую от Вечного огня в городе Кирове, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Ранее в местных соцсетях было публиковано фото группы молодых людей, которые рассевшись вокруг Вечного огня прикуривали от него сигареты и оскорбляли прохожих. "По факту совершения противоправных действий группой молодых людей у Вечного огня в Парке Победы города Кирова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Личности участников инцидента устанавливаются", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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происшествия, киров, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Киров, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кирове возбудили дело на подростков, прикуривших от Вечного огня

СК возбудил дело о реабилитации нацизма в Кирове

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили на молодежь, прикуривавшую от Вечного огня в городе Кирове, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее в местных соцсетях было публиковано фото группы молодых людей, которые рассевшись вокруг Вечного огня прикуривали от него сигареты и оскорбляли прохожих.
«
"По факту совершения противоправных действий группой молодых людей у Вечного огня в Парке Победы города Кирова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Личности участников инцидента устанавливаются", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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ПроисшествияКировРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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