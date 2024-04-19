https://ria.ru/20240419/kinofestival-1941138788.html

Путин приветствовал участников и гостей Московского кинофестиваля

Путин приветствовал участников и гостей Московского кинофестиваля - РИА Новости, 19.04.2024

Путин приветствовал участников и гостей Московского кинофестиваля

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей 46-го Московского международного кинофестиваля, отметив богатую конкурсную... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T19:41

2024-04-19T19:41

2024-04-19T19:41

культура

россия

владимир путин

московский международный кинофестиваль

культура

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей 46-го Московского международного кинофестиваля, отметив богатую конкурсную программу мероприятия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Московский международный кинофестиваль открывается в российской столице в 46-й раз 19 апреля и продлится до 26 апреля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на 46-м Московском международном кинофестивале – одном из старейших в мире... Уверен, что благодаря богатой конкурсной программе, легендарным традициям гостеприимства и радушия фестиваль пройдёт в атмосфере дружбы и взаимопонимания, будет содействовать укреплению профессиональных, деловых, личных контактов, популяризации современных достижений киноискусства", - говорится в сообщении.Кроме того, президент отметил, что фестиваль может по праву считаться праздничным событием в культурной жизни России. Благодаря "высокой гуманистической миссии" мероприятие объединяет маститых кинематографистов и тех, кто начинает путь в искусстве. Фестиваль дает молодым талантливым режиссёрам, актёрам, сценаристам и художникам возможность представить первые творческие работы авторитетному жюри.

https://ria.ru/20240419/mmkf-1940816757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, владимир путин, московский международный кинофестиваль, культура