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Путин приветствовал участников и гостей Московского кинофестиваля - РИА Новости, 19.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:41 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/kinofestival-1941138788.html
Путин приветствовал участников и гостей Московского кинофестиваля
Путин приветствовал участников и гостей Московского кинофестиваля - РИА Новости, 19.04.2024
Путин приветствовал участников и гостей Московского кинофестиваля
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей 46-го Московского международного кинофестиваля, отметив богатую конкурсную... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:41
2024-04-19T19:41
культура
россия
владимир путин
московский международный кинофестиваль
культура
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей 46-го Московского международного кинофестиваля, отметив богатую конкурсную программу мероприятия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Московский международный кинофестиваль открывается в российской столице в 46-й раз 19 апреля и продлится до 26 апреля. &quot;Уважаемые друзья! Приветствую вас на 46-м Московском международном кинофестивале – одном из старейших в мире... Уверен, что благодаря богатой конкурсной программе, легендарным традициям гостеприимства и радушия фестиваль пройдёт в атмосфере дружбы и взаимопонимания, будет содействовать укреплению профессиональных, деловых, личных контактов, популяризации современных достижений киноискусства&quot;, - говорится в сообщении.Кроме того, президент отметил, что фестиваль может по праву считаться праздничным событием в культурной жизни России. Благодаря "высокой гуманистической миссии" мероприятие объединяет маститых кинематографистов и тех, кто начинает путь в искусстве. Фестиваль дает молодым талантливым режиссёрам, актёрам, сценаристам и художникам возможность представить первые творческие работы авторитетному жюри.
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россия, владимир путин, московский международный кинофестиваль, культура
Культура, Россия, Владимир Путин, Московский международный кинофестиваль, Культура
Путин приветствовал участников и гостей Московского кинофестиваля

Путин отметил богатую конкурсную программу 46-го Московского кинофестиваля

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей 46-го Московского международного кинофестиваля, отметив богатую конкурсную программу мероприятия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Московский международный кинофестиваль открывается в российской столице в 46-й раз 19 апреля и продлится до 26 апреля.
«

"Уважаемые друзья! Приветствую вас на 46-м Московском международном кинофестивале – одном из старейших в мире... Уверен, что благодаря богатой конкурсной программе, легендарным традициям гостеприимства и радушия фестиваль пройдёт в атмосфере дружбы и взаимопонимания, будет содействовать укреплению профессиональных, деловых, личных контактов, популяризации современных достижений киноискусства", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент отметил, что фестиваль может по праву считаться праздничным событием в культурной жизни России. Благодаря "высокой гуманистической миссии" мероприятие объединяет маститых кинематографистов и тех, кто начинает путь в искусстве. Фестиваль дает молодым талантливым режиссёрам, актёрам, сценаристам и художникам возможность представить первые творческие работы авторитетному жюри.
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