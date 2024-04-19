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Посольство США в Израиле ограничило личные поездки госслужащих - РИА Новости, 19.04.2024
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08:17 19.04.2024 (обновлено: 08:44 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/izrail-1940952604.html
Посольство США в Израиле ограничило личные поездки госслужащих
Посольство США в Израиле ограничило личные поездки госслужащих - РИА Новости, 19.04.2024
Посольство США в Израиле ограничило личные поездки госслужащих
Посольство США в Израиле заявило, что ограничивает личные поездки госслужащих и членов их семей после сообщений об израильском ударе по Ирану, сообщает... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:17
2024-04-19T08:44
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Посольство США в Израиле заявило, что ограничивает личные поездки госслужащих и членов их семей после сообщений об израильском ударе по Ирану, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление посольства."Действуя "из предосторожности", посольство США в Израиле заявило, что ограничивает личные поездки государственных служащих и членов их семей после сообщений об израильском ударе по Ирану", - говорится в сообщении.Как отмечается, ограничения касаются личных поездок за пределы Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы. Также подчеркивается, что обстановка с безопасностью остаётся сложной и может быстро меняться в зависимости от политической ситуации и "недавних событий".По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.
https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html
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в мире, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посольство США в Израиле ограничило личные поездки госслужащих

Посольство США в Израиле ограничило поездки госслужащих из-за ситуации с Ираном

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Посольство США в Израиле заявило, что ограничивает личные поездки госслужащих и членов их семей после сообщений об израильском ударе по Ирану, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление посольства.
"Действуя "из предосторожности", посольство США в Израиле заявило, что ограничивает личные поездки государственных служащих и членов их семей после сообщений об израильском ударе по Ирану", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, ограничения касаются личных поездок за пределы Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы. Также подчеркивается, что обстановка с безопасностью остаётся сложной и может быстро меняться в зависимости от политической ситуации и "недавних событий".
По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.
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