https://ria.ru/20240419/izrail-1940952604.html

Посольство США в Израиле ограничило личные поездки госслужащих

Посольство США в Израиле ограничило личные поездки госслужащих - РИА Новости, 19.04.2024

Посольство США в Израиле ограничило личные поездки госслужащих

Посольство США в Израиле заявило, что ограничивает личные поездки госслужащих и членов их семей после сообщений об израильском ударе по Ирану, сообщает... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:17

2024-04-19T08:17

2024-04-19T08:44

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израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Посольство США в Израиле заявило, что ограничивает личные поездки госслужащих и членов их семей после сообщений об израильском ударе по Ирану, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление посольства."Действуя "из предосторожности", посольство США в Израиле заявило, что ограничивает личные поездки государственных служащих и членов их семей после сообщений об израильском ударе по Ирану", - говорится в сообщении.Как отмечается, ограничения касаются личных поездок за пределы Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы. Также подчеркивается, что обстановка с безопасностью остаётся сложной и может быстро меняться в зависимости от политической ситуации и "недавних событий".По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.

https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году