Посольство США в Израиле ограничило личные поездки госслужащих
Посольство США в Израиле ограничило поездки госслужащих из-за ситуации с Ираном
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Посольство США в Израиле заявило, что ограничивает личные поездки госслужащих и членов их семей после сообщений об израильском ударе по Ирану, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление посольства.
"Действуя "из предосторожности", посольство США в Израиле заявило, что ограничивает личные поездки государственных служащих и членов их семей после сообщений об израильском ударе по Ирану", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ограничения касаются личных поездок за пределы Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы. Также подчеркивается, что обстановка с безопасностью остаётся сложной и может быстро меняться в зависимости от политической ситуации и "недавних событий".
По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.