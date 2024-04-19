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СМИ: Израиль оценивает эффективность утренних ударов по Ирану - РИА Новости, 19.04.2024
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07:37 19.04.2024 (обновлено: 07:46 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/izrail-1940949138.html
СМИ: Израиль оценивает эффективность утренних ударов по Ирану
СМИ: Израиль оценивает эффективность утренних ударов по Ирану - РИА Новости, 19.04.2024
СМИ: Израиль оценивает эффективность утренних ударов по Ирану
Израиль оценивает эффективность нанесенного в пятницу утром удара по Ирану, сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированный источник. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T07:37
2024-04-19T07:46
израиль
в мире
nbc
обострение ситуации между ираном и израилем
иран
исфахан
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Израиль оценивает эффективность нанесенного в пятницу утром удара по Ирану, сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированный источник.По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Газета New York Times со ссылкой на иранские источники сообщила, что целью ударов была база ВВС."Израиль в настоящее время оценивает эффективность удара и нанесенный ущерб", - сообщил источник телеканала.
https://ria.ru/20240419/iran-1940943438.html
израиль
иран
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израиль, в мире, nbc, обострение ситуации между ираном и израилем, иран, исфахан
Израиль, В мире, NBC, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Иран, Исфахан
СМИ: Израиль оценивает эффективность утренних ударов по Ирану

NBC: Израиль оценивает эффективность утренних ударов по Ирану и ущерб от них

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский истребитель F-16
Израильский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Израиль оценивает эффективность нанесенного в пятницу утром удара по Ирану, сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированный источник.
По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Газета New York Times со ссылкой на иранские источники сообщила, что целью ударов была база ВВС.
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"Израиль в настоящее время оценивает эффективность удара и нанесенный ущерб", - сообщил источник телеканала.
 
ИзраильВ миреNBCОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемИранИсфахан
 
 
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