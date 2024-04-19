https://ria.ru/20240419/izrail-1940949138.html

СМИ: Израиль оценивает эффективность утренних ударов по Ирану

СМИ: Израиль оценивает эффективность утренних ударов по Ирану - РИА Новости, 19.04.2024

СМИ: Израиль оценивает эффективность утренних ударов по Ирану

Израиль оценивает эффективность нанесенного в пятницу утром удара по Ирану, сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированный источник. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T07:37

2024-04-19T07:37

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Израиль оценивает эффективность нанесенного в пятницу утром удара по Ирану, сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированный источник.По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Газета New York Times со ссылкой на иранские источники сообщила, что целью ударов была база ВВС."Израиль в настоящее время оценивает эффективность удара и нанесенный ущерб", - сообщил источник телеканала.

https://ria.ru/20240419/iran-1940943438.html

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израиль, в мире, nbc, обострение ситуации между ираном и израилем, иран, исфахан