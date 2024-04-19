https://ria.ru/20240419/izrail-1940935893.html

S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Израиля до "A+"

S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Израиля до "A+" - РИА Новости, 19.04.2024

S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Израиля до "A+"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Израиля в иностранной и национальной валюте до "A+" с... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T03:26

2024-04-19T03:26

2024-04-19T05:52

экономика

израиль

хамас

хезболла

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Израиля в иностранной и национальной валюте до "A+" с "AA-", прогноз негативный."Негативный прогноз отражает риск того, что война между Израилем и ХАМАС и противостояние с "Хезболлах" могут обостриться или повлиять на экономические, фискальные параметры и платежный баланс Израиля более значительно, чем мы ожидаем в настоящее время", — говорится в релизе агентства.Следующий запланированный пересмотр рейтингов Израиля состоится 10 мая 2024 года. Как отмечается, агентство может понизить рейтинги Израиля, если текущие конфликты расширятся и еще больше увеличат риски для его безопасности и геополитические риски.

https://ria.ru/20240418/netanyakhu-1940919518.html

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экономика, израиль, хамас, хезболла