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S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Израиля до "A+"
S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Израиля до "A+" - РИА Новости, 19.04.2024
S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Израиля до "A+"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Израиля в иностранной и национальной валюте до "A+" с... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T03:26
2024-04-19T03:26
2024-04-19T05:52
экономика
израиль
хамас
хезболла
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Израиля в иностранной и национальной валюте до "A+" с "AA-", прогноз негативный."Негативный прогноз отражает риск того, что война между Израилем и ХАМАС и противостояние с "Хезболлах" могут обостриться или повлиять на экономические, фискальные параметры и платежный баланс Израиля более значительно, чем мы ожидаем в настоящее время", — говорится в релизе агентства.Следующий запланированный пересмотр рейтингов Израиля состоится 10 мая 2024 года. Как отмечается, агентство может понизить рейтинги Израиля, если текущие конфликты расширятся и еще больше увеличат риски для его безопасности и геополитические риски.
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экономика, израиль, хамас, хезболла
Экономика, Израиль, ХАМАС, Хезболла
S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Израиля до "A+"
Агентство S&P понизило долгосрочный рейтинг Израиля до "A+" с "AA-"