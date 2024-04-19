https://ria.ru/20240419/izrail-1940930003.html
Израиль поблагодарил США за вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН
Израиль поблагодарил США за вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН - РИА Новости, 19.04.2024
Израиль поблагодарил США за вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал решение США заблокировать резолюцию о принятии Палестины в состав ООН. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T00:57
2024-04-19T00:57
2024-04-19T00:57
в мире
израиль
сша
палестина
исраэль кац
оон
хамас
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156374/32/1563743210_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_bb6b340deab95a37543ab9d418f3e097.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал решение США заблокировать резолюцию о принятии Палестины в состав ООН. Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали "за". "Предложение признать палестинское государство спустя более чем 6 месяцев после крупнейшего массового убийства евреев со времен Холокоста и после сексуальных преступлений и других злодеяний, совершенных террористами ХАМАС, стало бы наградой за терроризм. Я благодарю Соединенные Штаты за наложение вето на это позорное предложение", - заявил глава израильского МИД. Он добавил, что Израиль будет продолжать борьбу до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен, а все заложники в секторе Газа не будут освобождены.
https://ria.ru/20240419/nebenzya-1940928542.html
https://ria.ru/20240418/axios-1940703215.html
израиль
сша
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156374/32/1563743210_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f10cf89f098c6f7c3eb5767ed23acad1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, палестина, исраэль кац, оон, хамас, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Палестина, Исраэль Кац, ООН, ХАМАС, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль поблагодарил США за вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН
Глава МИД Израиля Кац поблагодарил США за блокировку резолюции по Палестине