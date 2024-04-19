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Израиль поблагодарил США за вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН - РИА Новости, 19.04.2024
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00:57 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/izrail-1940930003.html
Израиль поблагодарил США за вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН
Израиль поблагодарил США за вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН - РИА Новости, 19.04.2024
Израиль поблагодарил США за вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал решение США заблокировать резолюцию о принятии Палестины в состав ООН. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T00:57
2024-04-19T00:57
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал решение США заблокировать резолюцию о принятии Палестины в состав ООН. Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали "за". "Предложение признать палестинское государство спустя более чем 6 месяцев после крупнейшего массового убийства евреев со времен Холокоста и после сексуальных преступлений и других злодеяний, совершенных террористами ХАМАС, стало бы наградой за терроризм. Я благодарю Соединенные Штаты за наложение вето на это позорное предложение", - заявил глава израильского МИД. Он добавил, что Израиль будет продолжать борьбу до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен, а все заложники в секторе Газа не будут освобождены.
https://ria.ru/20240419/nebenzya-1940928542.html
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в мире, израиль, сша, палестина, исраэль кац, оон, хамас, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Палестина, Исраэль Кац, ООН, ХАМАС, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль поблагодарил США за вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН

Глава МИД Израиля Кац поблагодарил США за блокировку резолюции по Палестине

© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolМинистр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал решение США заблокировать резолюцию о принятии Палестины в состав ООН.
Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали "за".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Небензя прокомментировал вето США на предложение принять Палестину в ООН
00:33
"Предложение признать палестинское государство спустя более чем 6 месяцев после крупнейшего массового убийства евреев со времен Холокоста и после сексуальных преступлений и других злодеяний, совершенных террористами ХАМАС, стало бы наградой за терроризм. Я благодарю Соединенные Штаты за наложение вето на это позорное предложение", - заявил глава израильского МИД.
Он добавил, что Израиль будет продолжать борьбу до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен, а все заложники в секторе Газа не будут освобождены.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
СМИ: Аббас отверг просьбу отложить голосование о членстве Палестины в ООН
Вчера, 05:55
 
В миреИзраильСШАПалестинаИсраэль КацООНХАМАСГенеральная Ассамблея ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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