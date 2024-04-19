https://ria.ru/20240419/izrail-1940930003.html

Израиль поблагодарил США за вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН

Израиль поблагодарил США за вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН - РИА Новости, 19.04.2024

Израиль поблагодарил США за вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал решение США заблокировать резолюцию о принятии Палестины в состав ООН. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T00:57

2024-04-19T00:57

2024-04-19T00:57

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал решение США заблокировать резолюцию о принятии Палестины в состав ООН. Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали "за". "Предложение признать палестинское государство спустя более чем 6 месяцев после крупнейшего массового убийства евреев со времен Холокоста и после сексуальных преступлений и других злодеяний, совершенных террористами ХАМАС, стало бы наградой за терроризм. Я благодарю Соединенные Штаты за наложение вето на это позорное предложение", - заявил глава израильского МИД. Он добавил, что Израиль будет продолжать борьбу до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен, а все заложники в секторе Газа не будут освобождены.

https://ria.ru/20240419/nebenzya-1940928542.html

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