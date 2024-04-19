https://ria.ru/20240419/ishim-1941067310.html

В Ишиме шесть СНТ остались без энергоснабжения

В Ишиме шесть СНТ остались без энергоснабжения - РИА Новости, 19.04.2024

В Ишиме шесть СНТ остались без энергоснабжения

В городе Ишиме Тюменской области в связи с паводком на реке Ишим с пятницы прекращено энергоснабжение шести садоводческих товариществ и аэродрома, сообщил глава РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:07

2024-04-19T15:07

2024-04-19T17:00

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941097710_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0fa625628a5dd91d414beaad9f78ab03.jpg

ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. В городе Ишиме Тюменской области в связи с паводком на реке Ишим с пятницы прекращено энергоснабжение шести садоводческих товариществ и аэродрома, сообщил глава города Федор Шишкин в своем Telegram-канале. "С 15 часов 19 апреля 2024 года в Ишиме вводится ограничение режима потребления электрической энергии при чрезвычайной ситуации. Отключение электроэнергии вводится в садоводческих некоммерческих товариществах "Швейник", "Заречье - 2", "Машиностроитель 2", "Машиностроитель 1", "Ишимсельмаш 1", "Коммунальник" и на территории аэродрома Ишим (Южный). Данные меры обусловлены текущей паводковой ситуацией", – сообщил Шишкин. Подача электроэнергии потребителям будет возобновлена после стабилизации ситуации Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://ria.ru/20240416/ishim-1940297093.html

https://ria.ru/20240414/pavodki-1939914992.html

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ишим (река), тюменская область, тобол (река), наводнения в россии — 2024