В Ишиме шесть СНТ остались без энергоснабжения
В Ишиме прекратили энергоснабжение шести садоводческих товариществ и аэродрома
ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. В городе Ишиме Тюменской области в связи с паводком на реке Ишим с пятницы прекращено энергоснабжение шести садоводческих товариществ и аэродрома, сообщил глава города Федор Шишкин в своем Telegram-канале.
"С 15 часов 19 апреля 2024 года в Ишиме вводится ограничение режима потребления электрической энергии при чрезвычайной ситуации. Отключение электроэнергии вводится в садоводческих некоммерческих товариществах "Швейник", "Заречье - 2", "Машиностроитель 2", "Машиностроитель 1", "Ишимсельмаш 1", "Коммунальник" и на территории аэродрома Ишим (Южный). Данные меры обусловлены текущей паводковой ситуацией", – сообщил Шишкин.
На реке Ишим идет критический подъем воды
16 апреля, 06:05
Подача электроэнергии потребителям будет возобновлена после стабилизации ситуации
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.