Рейтинг@Mail.ru
В Ишиме шесть СНТ остались без энергоснабжения - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 19.04.2024 (обновлено: 17:00 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/ishim-1941067310.html
В Ишиме шесть СНТ остались без энергоснабжения
В Ишиме шесть СНТ остались без энергоснабжения - РИА Новости, 19.04.2024
В Ишиме шесть СНТ остались без энергоснабжения
В городе Ишиме Тюменской области в связи с паводком на реке Ишим с пятницы прекращено энергоснабжение шести садоводческих товариществ и аэродрома, сообщил глава РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:07
2024-04-19T17:00
ишим (река)
тюменская область
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941097710_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0fa625628a5dd91d414beaad9f78ab03.jpg
ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. В городе Ишиме Тюменской области в связи с паводком на реке Ишим с пятницы прекращено энергоснабжение шести садоводческих товариществ и аэродрома, сообщил глава города Федор Шишкин в своем Telegram-канале. "С 15 часов 19 апреля 2024 года в Ишиме вводится ограничение режима потребления электрической энергии при чрезвычайной ситуации. Отключение электроэнергии вводится в садоводческих некоммерческих товариществах "Швейник", "Заречье - 2", "Машиностроитель 2", "Машиностроитель 1", "Ишимсельмаш 1", "Коммунальник" и на территории аэродрома Ишим (Южный). Данные меры обусловлены текущей паводковой ситуацией", – сообщил Шишкин. Подача электроэнергии потребителям будет возобновлена после стабилизации ситуации Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
https://ria.ru/20240416/ishim-1940297093.html
https://ria.ru/20240414/pavodki-1939914992.html
ишим (река)
тюменская область
тобол (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941097710_131:0:1149:764_1920x0_80_0_0_eb13b614c2d467d953f28f7ec202bc21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ишим (река), тюменская область, тобол (река), наводнения в россии — 2024
Ишим (река), Тюменская область, Тобол (река), Наводнения в России — 2024
В Ишиме шесть СНТ остались без энергоснабжения

В Ишиме прекратили энергоснабжение шести садоводческих товариществ и аэродрома

© Фото : Александр Моор/TelegramРека Ишим в Тюменской области. 19 апреля 2024
Река Ишим в Тюменской области. 19 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : Александр Моор/Telegram
Река Ишим в Тюменской области. 19 апреля 2024
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. В городе Ишиме Тюменской области в связи с паводком на реке Ишим с пятницы прекращено энергоснабжение шести садоводческих товариществ и аэродрома, сообщил глава города Федор Шишкин в своем Telegram-канале.
"С 15 часов 19 апреля 2024 года в Ишиме вводится ограничение режима потребления электрической энергии при чрезвычайной ситуации. Отключение электроэнергии вводится в садоводческих некоммерческих товариществах "Швейник", "Заречье - 2", "Машиностроитель 2", "Машиностроитель 1", "Ишимсельмаш 1", "Коммунальник" и на территории аэродрома Ишим (Южный). Данные меры обусловлены текущей паводковой ситуацией", – сообщил Шишкин.
Частный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
На реке Ишим идет критический подъем воды
16 апреля, 06:05
Подача электроэнергии потребителям будет возобновлена после стабилизации ситуации
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
Повышение уровня в водоемах Тюменской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Жителей двух деревень в Тюменской области начали эвакуировать из-за паводка
14 апреля, 09:21
 
Ишим (река)Тюменская областьТобол (река)Наводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала