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Иранские СМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта города Исфахан

Иранские СМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта города Исфахан - РИА Новости, 19.04.2024

Иранские СМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта города Исфахан

Иранские СМИ сообщают о взрывах, которые слышны в районе аэропорта города Исфахан, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T04:55

2024-04-19T04:55

2024-04-19T05:03

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Иранские СМИ сообщают о взрывах, которые слышны в районе аэропорта города Исфахан, передает агентство Рейтер.Ранее сообщалось, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране."Причина этих звуков пока не известна и расследование продолжается до выяснения точных деталей инцидента", - говорится в сообщениях иранских СМИ.

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исфахан, в мире, израиль, иран