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Иранские СМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта города Исфахан - РИА Новости, 19.04.2024
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04:55 19.04.2024 (обновлено: 05:03 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/iran-1940938235.html
Иранские СМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта города Исфахан
Иранские СМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта города Исфахан - РИА Новости, 19.04.2024
Иранские СМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта города Исфахан
Иранские СМИ сообщают о взрывах, которые слышны в районе аэропорта города Исфахан, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T04:55
2024-04-19T05:03
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израиль
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Иранские СМИ сообщают о взрывах, которые слышны в районе аэропорта города Исфахан, передает агентство Рейтер.Ранее сообщалось, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране."Причина этих звуков пока не известна и расследование продолжается до выяснения точных деталей инцидента", - говорится в сообщениях иранских СМИ.
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исфахан, в мире, израиль, иран
Исфахан, В мире, Израиль, Иран
Иранские СМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта города Исфахан

Reuters: иранские СМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта города Исфахан

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Зенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Иранские СМИ сообщают о взрывах, которые слышны в районе аэропорта города Исфахан, передает агентство Рейтер.
Ранее сообщалось, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране.
"Причина этих звуков пока не известна и расследование продолжается до выяснения точных деталей инцидента", - говорится в сообщениях иранских СМИ.
 
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