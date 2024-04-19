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Иранские СМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта города Исфахан
Иранские СМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта города Исфахан - РИА Новости, 19.04.2024
Иранские СМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта города Исфахан
Иранские СМИ сообщают о взрывах, которые слышны в районе аэропорта города Исфахан, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T04:55
2024-04-19T04:55
2024-04-19T05:03
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Иранские СМИ сообщают о взрывах, которые слышны в районе аэропорта города Исфахан, передает агентство Рейтер.Ранее сообщалось, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране."Причина этих звуков пока не известна и расследование продолжается до выяснения точных деталей инцидента", - говорится в сообщениях иранских СМИ.
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РИА Новости
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Исфахан, В мире, Израиль, Иран
Иранские СМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта города Исфахан
Reuters: иранские СМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта города Исфахан