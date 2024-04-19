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Лавров назвал закон об иноагентах в Грузии мягчайшим - РИА Новости, 19.04.2024
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13:50 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/inoagenty-1941043801.html
Лавров назвал закон об иноагентах в Грузии мягчайшим
Лавров назвал закон об иноагентах в Грузии мягчайшим - РИА Новости, 19.04.2024
Лавров назвал закон об иноагентах в Грузии мягчайшим
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал мягчайшим закон об иноагентах в Грузии. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:50
2024-04-19T13:50
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сша
сергей лавров
саломе зурабишвили
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал мягчайшим закон об иноагентах в Грузии. "В Грузии сейчас демонстрации превратили (президента) Саломе Зурабишвили в борца за свободу слова, хотя закон мягчайший. И в самих США, во Франции, в Польше, во многих других странах Евросоюза законы со штрафами и уголовной ответственностью, если ты получаешь деньги и про них не рассказываешь и делаешь на эти деньги что-то не то", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда". В среду парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении. По данным грузинских СМИ, пленарное заседание парламента по рассмотрению законопроекта во втором чтении состоится, предположительно, 17 мая. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнять декларацию. В целях выявления таких организаций минюст будет наделен полномочиями проводить исследования и контролировать этот вопрос в любое время. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
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в мире, грузия, россия, сша, сергей лавров, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Россия, США, Сергей Лавров, Саломе Зурабишвили
Лавров назвал закон об иноагентах в Грузии мягчайшим

Лавров назвал закон об иноагентах в Грузии, вызвавший протесты, мягчайшим

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям Спутник, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал мягчайшим закон об иноагентах в Грузии.
"В Грузии сейчас демонстрации превратили (президента) Саломе Зурабишвили в борца за свободу слова, хотя закон мягчайший. И в самих США, во Франции, в Польше, во многих других странах Евросоюза законы со штрафами и уголовной ответственностью, если ты получаешь деньги и про них не рассказываешь и делаешь на эти деньги что-то не то", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
В среду парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении. По данным грузинских СМИ, пленарное заседание парламента по рассмотрению законопроекта во втором чтении состоится, предположительно, 17 мая. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнять декларацию. В целях выявления таких организаций минюст будет наделен полномочиями проводить исследования и контролировать этот вопрос в любое время. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах на одной из улиц в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Митингующие в Тбилиси собирались штурмовать здание парламента
Вчера, 12:10
 
В миреГрузияРоссияСШАСергей ЛавровСаломе Зурабишвили
 
 
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