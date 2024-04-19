https://ria.ru/20240419/indiya-1940549912.html

Процедура парламентских выборов в Индии

Процедура парламентских выборов в Индии - РИА Новости, 19.04.2024

Процедура парламентских выборов в Индии

Индия – это федеративное государство с парламентской формой правления. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T03:00

2024-04-19T03:00

2024-04-19T03:00

справки

индия

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Индия – это федеративное государство с парламентской формой правления.Законодательная ветвь власти представлена двухпалатным парламентом, состоящим из верхней палаты – Совета штатов (Раджья-Сабха) и нижней палаты – Народной палаты (Лок-Сабха).Конституция устанавливает для Совета штатов верхний предел в 250 членов: 238 выборных и 12 назначаемых президентом депутатов. Для численного состава Народной палаты также установлен верхний предел в 550 членов: 530 депутатов от штатов и 20 – от союзных территорий.В настоящее время численность нижней палаты парламента 543 человека, в том числе 131 место зарезервировано для представителей каст и племен.Срок полномочий парламента составляет пять лет.Выборы в Народную палату парламента проводятся на основе всеобщего избирательного права прямым тайным голосованием.В избирательные списки вносятся граждане страны, достигшие 18-летнего возраста, которые имеют право голоса независимо от касты, вероисповедания, религии и пола.Для того, чтобы избиратель мог проголосовать, он должен быть внесен в список избирателей соответствующего избирательного округа. Лишаются права голоса душевнобольные, отбывающие наказание лица, совершившие определенные уголовные преступления.В соответствии с законодательством каждый штат Индии делится на избирательные округа на основании результатов переписи населения. При этом пропорция между населением каждого избирательного округа и числом мест, ему предназначенных, должна быть одной и той же во всем штате. Количество мест каждому штату в Народной палате предоставляется таким образом, чтобы пропорция между этим числом и населением штата была одной и той же для всех штатов.На каждых парламентских выборах по отдельному решению Избирательной комиссии публикуется перечень избирательных округов, от которых могут баллотироваться представители только списочных каст и племен. Места в Народной палате, а также границы избирательных округов распределяются по окончании каждой переписи населения на основании и в порядке, предусмотренном специальным актом парламента. При этом такие изменения не должны затрагивать действующий состав Народной палаты до момента окончания срока его полномочий.Выборы в нижнюю палату парламента осуществляются по одномандатным округам по единым спискам кандидатов, которые выдвигаются как представители от партий или как независимые кандидаты. Для признания кандидата победителем достаточно простого большинства голосов.Правом быть избранным в депутаты Народной палаты обладают граждане, достигшие 25 лет. Кандидата от партии, признанной на национальном уровне или на уровне штата, должен поддержать один человек. В случае если кандидат баллотируется не от признанной политической партии, его заявление должно быть подписано не менее чем 10 лицами, выдвигающими его кандидатуру. В случае если лицо выдвигается в том избирательном округе, где есть зарезервированные места для каст и племен, внесенных в списки, такое лицо должно представить декларацию, в которой указывается, от какого племени или какой касты выдвигается этот кандидат.Предусмотрен гарантийный денежный залог, который возвращается кандидату, если за него проголосовало более 1/6 части избирателей, пришедших на выборы.Кандидат, баллотирующийся на выборах от парламентского избирательного округа, обязан внести в качестве залога сумму в размере 25 000 рупий, а если он баллотируется от каст и племен – 12 500 рупий.В то же время существуют жесткие ограничения на максимальную величину денежных средств, которые кандидат может потратить в ходе избирательной кампании. В день голосования избирателю необходимо предъявить на избирательном участке удостоверение личности избирателя с фотографией владельца документа и личным номером, которое является основанием для допуска к участию в голосовании.Если у избирателя отсутствует данный документ, он может предъявить любое другое удостоверение с фотографией, подтверждающее его личность.Для дополнительного общественного контроля за однократностью голосования каждому проголосовавшему на выборах делается отметка на пальце специальными чернилами, которая не смывается в течение нескольких дней. Законодательно устанавливается, что волеизъявление избирателей в Индии осуществляется при помощи электронной машины для голосования.Для избирателей старше 85 лет, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья возможно голосование на дому с помощью бумажного бюллетеня. Избирателям с ограниченными возможностями здоровья также могут предоставить транспорт до избирательного участка. Данной категории избирателей необходимо подать соответствующую заявку.Главной особенностью парламентских выборов в Индии является сложность их организации одновременно на всей территории страны, поэтому они проводятся в несколько этапов, а подсчет голосов осуществляется в один день по завершении всех этапов выборов. Утвержденный список избранных депутатов публикуется в "Официальном правительственном вестнике."В 2024 году голосование на выборах в нижнюю палату парламента Индии пройдет в семь этапов, начиная с 19 апреля, результаты станут известны 4 июня.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, индия