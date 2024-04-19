https://ria.ru/20240419/gruziya-1940822818.html

"Все очень плохо". На границе с Россией разжигают гражданскую войну

"Все очень плохо". На границе с Россией разжигают гражданскую войну - РИА Новости, 19.04.2024

"Все очень плохо". На границе с Россией разжигают гражданскую войну

Власти Грузии второй раз пытаются принять закон об иностранных агентах. В прошлом году им пришлось отказаться от этого из-за уличных беспорядков. Оппозиционеры... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:00

2024-04-19T08:00

2024-04-19T08:08

грузия

сша

россия

ираклий кобахидзе

дмитрий медведев

дмитрий песков

евросоюз

международный республиканский институт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940248317_0:3:844:477_1920x0_80_0_0_fc4990c7f67020c0e00cce947fda3d41.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Грузии второй раз пытаются принять закон об иностранных агентах. В прошлом году им пришлось отказаться от этого из-за уличных беспорядков. Оппозиционеры не понимают, почему правительство настаивает на своем, и угрожают чуть ли не гражданской войной. Что происходит в закавказской республике — в материале РИА Новости.Дурная славаЗакон "О прозрачности иностранного влияния" приняли в первом чтении. Его поддержали 83 депутата, голосов против не было: оппозиционные парламентарии просто проигнорировали заседание.Тбилиси охвачен акциями протеста. Закон называют "российским", говорят, что он превратит грузин в "рабов" олигарха Бидзины Иванишвили, основателя правящей партии "Грузинская мечта". Полиция применила перцовый газ, пустила в ход дубинки.В соответствии с новым законом, иностранным агентом может быть признана любая организация, которая на 20 и более процентов финансируется из-за границы. Исключение — спортивные федерации и доноры крови. Поступают деньги от юридических или физических лиц — неважно. Организации обязаны публиковать подробную декларацию, иначе — штраф до 9,5 тысячи долларов.Премьер-министр Ираклий Кобахидзе указал, что все это соответствует европейскому демократическому стандарту и у оппозиции нет серьезных аргументов. "Также наряду с европейским данный законопроект является грузинским, поскольку защищает главный принцип нашей государственности — национальный суверенитет. <…> Если мы не защитим суверенитет, с нами произойдет то, что случилось с Украиной", — объяснил он. Мы пытаемся противостоять пропаганде ЛГБТ*, революционерам и религиозным экстремистам, уточнил глава правительства. И напомнил: в США аналогичный закон куда строже.Однако Запад категорически против. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархей сделали совместное заявление, в котором подчеркнули, что "Грузинская мечта" отдаляет страну от евроинтеграции. "Предлагаемый закон ограничит возможности гражданского общества и средств массовой информации свободно действовать, может ограничить свободу выражения мнений и несправедливо стигматизировать организации, которые приносят пользу гражданам Грузии", — уверены они.Чужие среди насПо данным декабрьского опроса Национально-демократического института США, рейтинг "Грузинской мечты" — 19%, у оппозиции — 16%. При этом 62% респондентов сказали, что ни одна из партий не представляет их интересов. Зато 79% поддержали стремление в Евросоюз.В ноябре опубликовали результаты исследования Международного республиканского института США: за правящую партию готовы проголосовать 25%, за "Единое национальное движение" — 13%, остальные не преодолеют пятипроцентный барьер.Сейчас оппозиция бьет тревогу. Депутат от "Лело" Анна Нацвлишвили считает, что борьба с иноагентами приведет к ужасной междусобице. "Нас затянет в водоворот, из которого мы будем выбираться десятилетиями", — предсказывает она. Лидер "Гирчи" Яго Хвичия не понимает, зачем "Грузинская мечта" настаивает на своем. "Общество расколото, международные партнеры говорят нам, что они против этого закона. <…> На кого нам надеяться, если весь мир окажется против нас?" — возмущается он."Ветераны войны 2008 года против. Если в ходе протестов погибнет хотя бы один человек, все закончится очень плохо", — предупредил член ЕНД, генерал Деви Чанкотадзе. До 2012-го он возглавлял Генштаб.К критикам присоединились люди, которые раньше были далеки от политики. В частности, игроки сборной Грузии по футболу Джаба Канкава, Хвича Кварацхелия, Георгий Мамардашвили, Буду Зивзивадзе, несколько районных судей. Митрополит Потийский и Хобский Григорий отметил, что страна проходит через самый сложный период своей новейшей истории, и призвал отозвать спорный документ. "Полагаю, что этот смелый и великодушный шаг откроет путь к гражданскому миру, а наша родина избежит опасности. <…> Уважаемые представители правительства, я смиренно обращаюсь к вам с непокорной просьбой: вы можете ослабить это опасное напряжение и избежать возможных тяжелых последствий для наших детей и всей Грузии", — сказал он.Из России с любовьюГлава отдела Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков объяснил в беседе с РИА Новости: "Грузинская мечта" пытается взять под контроль финансирование оппозиционных организаций. Это уже вторая попытка. В 2023-м протесты были еще серьезнее, поэтому законопроект отозвали. В этот раз правительство, скорее всего, реализует задуманное. Что касается последствий, то они могут наступить после парламентских выборов".Между тем в Москве позитивно оценили грузинский законопроект. "Любая страна, если хочет стать суверенным государством, где народ имеет право самостоятельно определять свое будущее, обязана принять закон об иностранных агентах, суть которого заключается в запрете вмешательства извне во внутренние дела", — полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин.В свою очередь, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев увидел в уличных беспорядках в Тбилиси результат западного влияния. "Тот, кто назовет подобные акции стихийными протестами, пусть первый бросит камень в собственное зеркало. За всеми этими митингами видна опытная и хорошо знакомая голливудская рука", — считает он.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не называть грузинский законопроект "российским". Первыми бороться с иностранными агентами принялись в США и в современном мире это нормальная практика, указал он. Государства делают все, чтобы обезопасить себя от иностранного вмешательства.* Экстремистская организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20240321/nato-1934533033.html

грузия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

грузия, сша, россия, ираклий кобахидзе, дмитрий медведев, дмитрий песков, евросоюз, международный республиканский институт, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии