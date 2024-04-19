https://ria.ru/20240419/gruzii-1941012700.html

В Тбилиси на акции против закона об иноагентах задержали 40 человек

В Тбилиси на акции против закона об иноагентах задержали 40 человек - РИА Новости, 19.04.2024

В Тбилиси на акции против закона об иноагентах задержали 40 человек

Полиция за три дня акции против принятия закона об иноагентах у парламента в центре Тбилиси задержала 40 нарушителей порядка, пострадали пять полицейских,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:10

2024-04-19T12:10

2024-04-19T12:26

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грузия

вахтанг гомелаури

парламентские выборы в грузии

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ТБИЛИСИ, 19 апр - РИА Новости. Полиция за три дня акции против принятия закона об иноагентах у парламента в центре Тбилиси задержала 40 нарушителей порядка, пострадали пять полицейских, сообщил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. "В целом (за эти три дня - ред.) мы задержали 40 человек в административном порядке... Митингующие были агрессивно настроены по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Вв итоге пять полицейских пострадали, двое из них были доставлены в клиники", - сказал Гомелаури, выступая перед параментариями.

https://ria.ru/20240416/miting-1940464222.html

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в мире, тбилиси, грузия, вахтанг гомелаури, парламентские выборы в грузии