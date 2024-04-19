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В Тбилиси на акции против закона об иноагентах задержали 40 человек
В Тбилиси на акции против закона об иноагентах задержали 40 человек - РИА Новости, 19.04.2024
В Тбилиси на акции против закона об иноагентах задержали 40 человек
Полиция за три дня акции против принятия закона об иноагентах у парламента в центре Тбилиси задержала 40 нарушителей порядка, пострадали пять полицейских,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:10
2024-04-19T12:10
2024-04-19T12:26
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вахтанг гомелаури
парламентские выборы в грузии
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ТБИЛИСИ, 19 апр - РИА Новости. Полиция за три дня акции против принятия закона об иноагентах у парламента в центре Тбилиси задержала 40 нарушителей порядка, пострадали пять полицейских, сообщил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. "В целом (за эти три дня - ред.) мы задержали 40 человек в административном порядке... Митингующие были агрессивно настроены по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Вв итоге пять полицейских пострадали, двое из них были доставлены в клиники", - сказал Гомелаури, выступая перед параментариями.
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в мире, тбилиси, грузия, вахтанг гомелаури, парламентские выборы в грузии
В мире, Тбилиси, Грузия, Вахтанг Гомелаури, Парламентские выборы в Грузии
В Тбилиси на акции против закона об иноагентах задержали 40 человек
МВД Грузии: за три дня акции против закона об иноагентах задержали 40 человек