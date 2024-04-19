https://ria.ru/20240419/granty-1941133551.html

Говырин: малые предприятия, выпускающие беспилотники, могут получить гранты

Говырин: малые предприятия, выпускающие беспилотники, могут получить гранты - РИА Новости, 19.04.2024

Говырин: малые предприятия, выпускающие беспилотники, могут получить гранты

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), которые выпускают беспилотники, могут рассчитывать на субсидии и гранты, важным критериям для их получения РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T19:09

2024-04-19T19:09

2024-04-19T19:09

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малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), которые выпускают беспилотники, могут рассчитывать на субсидии и гранты, важным критериям для их получения является количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых или модернизируемых в рамках инновационного проекта, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия"). "Субъекты МСП обеспечиваются субсидиями из средств федерального, региональных и местных бюджетов. Если говорить о субъектах МСП, выпускающих беспилотные летательные аппараты, то они могут рассчитывать на поддержку в виде грантов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Они предоставляются малым предприятиям в рамках реализации Национальной технологической инициативы на конкурсной основе. Грант предоставляется на основании договора между грантополучателем и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере… Одним из важных критериев для получения такого гранта является количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых или модернизируемых в рамках инновационного проекта", - сказал Говырин.По словам депутата, гранты могут получать малые инновационные предприятия для реализации инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, за исключением расходов на выполнение НИОКР и технологических работ. "Такие гранты также предоставляются на конкурсной основе. Порядок и условия конкурсного отбора утверждаются наблюдательным советом Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере", - отметил он.

https://ria.ru/20240402/grant-1937412410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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