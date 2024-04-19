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Говырин: малые предприятия, выпускающие беспилотники, могут получить гранты - РИА Новости, 19.04.2024
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19:09 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/granty-1941133551.html
Говырин: малые предприятия, выпускающие беспилотники, могут получить гранты
Говырин: малые предприятия, выпускающие беспилотники, могут получить гранты - РИА Новости, 19.04.2024
Говырин: малые предприятия, выпускающие беспилотники, могут получить гранты
Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), которые выпускают беспилотники, могут рассчитывать на субсидии и гранты, важным критериям для их получения РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:09
2024-04-19T19:09
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), которые выпускают беспилотники, могут рассчитывать на субсидии и гранты, важным критериям для их получения является количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых или модернизируемых в рамках инновационного проекта, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия"). &quot;Субъекты МСП обеспечиваются субсидиями из средств федерального, региональных и местных бюджетов. Если говорить о субъектах МСП, выпускающих беспилотные летательные аппараты, то они могут рассчитывать на поддержку в виде грантов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Они предоставляются малым предприятиям в рамках реализации Национальной технологической инициативы на конкурсной основе. Грант предоставляется на основании договора между грантополучателем и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере… Одним из важных критериев для получения такого гранта является количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых или модернизируемых в рамках инновационного проекта&quot;, - сказал Говырин.По словам депутата, гранты могут получать малые инновационные предприятия для реализации инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, за исключением расходов на выполнение НИОКР и технологических работ. "Такие гранты также предоставляются на конкурсной основе. Порядок и условия конкурсного отбора утверждаются наблюдательным советом Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере", - отметил он.
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Говырин: малые предприятия, выпускающие беспилотники, могут получить гранты

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат "Орлан-30"
Беспилотный летательный аппарат Орлан-30 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), которые выпускают беспилотники, могут рассчитывать на субсидии и гранты, важным критериям для их получения является количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых или модернизируемых в рамках инновационного проекта, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия").
«

"Субъекты МСП обеспечиваются субсидиями из средств федерального, региональных и местных бюджетов. Если говорить о субъектах МСП, выпускающих беспилотные летательные аппараты, то они могут рассчитывать на поддержку в виде грантов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Они предоставляются малым предприятиям в рамках реализации Национальной технологической инициативы на конкурсной основе. Грант предоставляется на основании договора между грантополучателем и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере… Одним из важных критериев для получения такого гранта является количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых или модернизируемых в рамках инновационного проекта", - сказал Говырин.

По словам депутата, гранты могут получать малые инновационные предприятия для реализации инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, за исключением расходов на выполнение НИОКР и технологических работ.
"Такие гранты также предоставляются на конкурсной основе. Порядок и условия конкурсного отбора утверждаются наблюдательным советом Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере", - отметил он.
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