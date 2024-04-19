https://ria.ru/20240419/gazoprovod-1940934336.html

В Харьковской области взорвался газопровод

В Харьковской области взорвался газопровод - РИА Новости, 19.04.2024

В Харьковской области взорвался газопровод

Трубопровод взорвался в Харьковской области, в радиусе 40 метров плавится асфальт, виден столб дыма, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T02:40

2024-04-19T02:40

2024-04-19T02:40

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Трубопровод взорвался в Харьковской области, в радиусе 40 метров плавится асфальт, виден столб дыма, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua"."В Харьковской области взорвался трубопровод. Пишут, что в радиусе 40 метров плавится асфальт, столб пламени около 70 метров", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Издание также опубликовало видео возгорания, на нем видно, что взорван газовый трубопровод. Подробностей не приводится. Воздушная тревога в регионе не объявлена.Комментарий оператора ГТСОператор газотранспортной системы Украины позднее подтвердил повреждение своего трубопровода в Харьковской области."В Харьковской области сегодня вечером был поврежден газопровод. Все соответствующие службы уже на месте инцидента и при первой возможности приступят к работе по ликвидации аварии", — говорится в сообщении компании в Facebook* (запрещена в России как экстремистская).В компании уточнили, что причины инцидента неизвестны, они устанавливаются.Масштабная атакаКак заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240418/kharkov-1940809323.html

https://ria.ru/20240418/mid-1940752023.html

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в мире, харьковская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины