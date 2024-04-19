https://ria.ru/20240419/ganchev-1941100001.html

Россия контролирует более 30 населенных пунктов в Харьковской области

Россия контролирует более 30 населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 19.04.2024

Россия контролирует более 30 населенных пунктов в Харьковской области

Более 30 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем Российской Федерации, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:40

2024-04-19T08:40

2024-04-19T17:05

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

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виталий ганчев

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 апр - РИА Новости. Более 30 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем Российской Федерации, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. "Все мои сотрудники - это члены моей команды, достаточно сильной команды, нас не так много, но тем не менее, все как один идут вперед, ожидают освобождения своего региона… Дай Бог, мы скоро вернемся, сможем не только тридцати четырем населенным пунктам (на данный момент подконтрольным РФ в Харьковской области – ред.) помогать, а всю территорию Харьковской области уже сможем обеспечить всем необходимым, восстанавливать свой регион", - рассказал Ганчев, комментируя работу ВГА Харьковской области.

https://ria.ru/20240419/ganchev-1940947107.html

харьковская область

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Максим Зубков

в мире, харьковская область, россия, виталий ганчев