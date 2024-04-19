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Россия контролирует более 30 населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 19.04.2024 (обновлено: 17:05 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/ganchev-1941100001.html
Россия контролирует более 30 населенных пунктов в Харьковской области
Россия контролирует более 30 населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 19.04.2024
Россия контролирует более 30 населенных пунктов в Харьковской области
Более 30 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем Российской Федерации, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:40
2024-04-19T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
виталий ганчев
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 апр - РИА Новости. Более 30 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем Российской Федерации, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. "Все мои сотрудники - это члены моей команды, достаточно сильной команды, нас не так много, но тем не менее, все как один идут вперед, ожидают освобождения своего региона… Дай Бог, мы скоро вернемся, сможем не только тридцати четырем населенным пунктам (на данный момент подконтрольным РФ в Харьковской области – ред.) помогать, а всю территорию Харьковской области уже сможем обеспечить всем необходимым, восстанавливать свой регион", - рассказал Ганчев, комментируя работу ВГА Харьковской области.
https://ria.ru/20240419/ganchev-1940947107.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, россия, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев

Россия контролирует более 30 населенных пунктов в Харьковской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 апр - РИА Новости. Более 30 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем Российской Федерации, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
"Все мои сотрудники - это члены моей команды, достаточно сильной команды, нас не так много, но тем не менее, все как один идут вперед, ожидают освобождения своего региона… Дай Бог, мы скоро вернемся, сможем не только тридцати четырем населенным пунктам (на данный момент подконтрольным РФ в Харьковской области – ред.) помогать, а всю территорию Харьковской области уже сможем обеспечить всем необходимым, восстанавливать свой регион", - рассказал Ганчев, комментируя работу ВГА Харьковской области.
Харьков - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Жители Харьковской области ждут полного освобождения, сообщил Ганчев
Вчера, 07:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияВиталий Ганчев
 
 
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