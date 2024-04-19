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Ганчев рассказал об атаках ВСУ на грузовики, везущие уголь для гражданских - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:09 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/ganchev-1940942871.html
Ганчев рассказал об атаках ВСУ на грузовики, везущие уголь для гражданских
Ганчев рассказал об атаках ВСУ на грузовики, везущие уголь для гражданских - РИА Новости, 19.04.2024
Ганчев рассказал об атаках ВСУ на грузовики, везущие уголь для гражданских
ВСУ атакуют FPV-дронами грузовики, везущие уголь жителям подконтрольной РФ части Харьковской области, рассказал РИА Новости глава администрации Харьковской... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T06:09
2024-04-19T06:09
в мире
харьковская область
россия
виталий ганчев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 19 апр - РИА Новости. ВСУ атакуют FPV-дронами грузовики, везущие уголь жителям подконтрольной РФ части Харьковской области, рассказал РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Есть факты уничтожения автомобилей с углем... Это конкретно наши автомобили, которые подвергались неоднократно атаке FPV-дронов и уничтожались можно сказать вместе с людьми. Несколько раз мы обеспечивали своевременно доставку человека в медучреждение? и только в связи с этим они оставались живы", - рассказал Ганчев. По его словам, уголь завозят не военнослужащие, а гражданские люди на обычных грузовых автомобилях, тем не менее их регулярно атакуют. Ганчев уточнил, что за последнее время уже зафиксировано три таких атаки, однако несмотря на это уголь продолжают завозить. "У нас их (автомобилей - ред.), нужно сказать, что не так много... И три автомобиля, при доставке угля какое количестве всего используется автомобилей, это для нас много", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240418/vsu-1940748379.html
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в мире, харьковская область, россия, виталий ганчев, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Ганчев рассказал об атаках ВСУ на грузовики, везущие уголь для гражданских

Ганчев: ВСУ атакуют грузовики, везущие уголь жителям Харьковской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий готовит FPV-дроны
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 19 апр - РИА Новости. ВСУ атакуют FPV-дронами грузовики, везущие уголь жителям подконтрольной РФ части Харьковской области, рассказал РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Есть факты уничтожения автомобилей с углем... Это конкретно наши автомобили, которые подвергались неоднократно атаке FPV-дронов и уничтожались можно сказать вместе с людьми. Несколько раз мы обеспечивали своевременно доставку человека в медучреждение? и только в связи с этим они оставались живы", - рассказал Ганчев.
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Вчера, 11:24
По его словам, уголь завозят не военнослужащие, а гражданские люди на обычных грузовых автомобилях, тем не менее их регулярно атакуют. Ганчев уточнил, что за последнее время уже зафиксировано три таких атаки, однако несмотря на это уголь продолжают завозить.
"У нас их (автомобилей - ред.), нужно сказать, что не так много... И три автомобиля, при доставке угля какое количестве всего используется автомобилей, это для нас много", - пояснил собеседник агентства.
Автомобиль с углем, обстрелянный FPV-дронами ВСУ. 9 марта 2024 года
ВСУ обстреляли грузовики с углем для жителей Харьковской области
9 марта, 12:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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