https://ria.ru/20240419/ganchev-1940942871.html

Ганчев рассказал об атаках ВСУ на грузовики, везущие уголь для гражданских

Ганчев рассказал об атаках ВСУ на грузовики, везущие уголь для гражданских - РИА Новости, 19.04.2024

Ганчев рассказал об атаках ВСУ на грузовики, везущие уголь для гражданских

ВСУ атакуют FPV-дронами грузовики, везущие уголь жителям подконтрольной РФ части Харьковской области, рассказал РИА Новости глава администрации Харьковской... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T06:09

2024-04-19T06:09

2024-04-19T06:09

в мире

харьковская область

россия

виталий ганчев

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 19 апр - РИА Новости. ВСУ атакуют FPV-дронами грузовики, везущие уголь жителям подконтрольной РФ части Харьковской области, рассказал РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Есть факты уничтожения автомобилей с углем... Это конкретно наши автомобили, которые подвергались неоднократно атаке FPV-дронов и уничтожались можно сказать вместе с людьми. Несколько раз мы обеспечивали своевременно доставку человека в медучреждение? и только в связи с этим они оставались живы", - рассказал Ганчев. По его словам, уголь завозят не военнослужащие, а гражданские люди на обычных грузовых автомобилях, тем не менее их регулярно атакуют. Ганчев уточнил, что за последнее время уже зафиксировано три таких атаки, однако несмотря на это уголь продолжают завозить. "У нас их (автомобилей - ред.), нужно сказать, что не так много... И три автомобиля, при доставке угля какое количестве всего используется автомобилей, это для нас много", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240418/vsu-1940748379.html

https://ria.ru/20240309/obstrel-1932009651.html

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в мире, харьковская область, россия, виталий ганчев, вооруженные силы украины