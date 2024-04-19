https://ria.ru/20240419/ganchev-1940935114.html

Киев охотится на пытающихся связаться с Россией жителей, сообщил Ганчев

Киев охотится на пытающихся связаться с Россией жителей, сообщил Ганчев - РИА Новости, 19.04.2024

Киев охотится на пытающихся связаться с Россией жителей, сообщил Ганчев

Спецслужбы Украины охотятся на пытающихся связаться с Россией жителей Харьковской области, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА)... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T03:04

2024-04-19T03:04

2024-04-19T05:46

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виталий ганчев

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 19 апр - РИА Новости. Спецслужбы Украины охотятся на пытающихся связаться с Россией жителей Харьковской области, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. "Люди хотели бы связаться, но для них сложным является тот процесс, что открыта охота со стороны спецслужб Украины на счет именно связи с нами, связи с российской стороной. То есть люди просто, я думаю, боятся. Но есть прецеденты, когда выходят на связь, просят о помощи какой-нибудь, то ли в эвакуации, то ли какие-то консультационные вопросы, то есть как будет, когда уже будет освобождена территория, то есть люди интересуются когда это будет? Как это будет? Что их ждет и так далее", — рассказал Ганчев.

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в мире, украина, харьковская область, россия, виталий ганчев