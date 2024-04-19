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Главы МИД G7 призвали Иран к серьезному диалогу по ядерной программе - РИА Новости, 19.04.2024
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14:15 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/g7-1941050539.html
Главы МИД G7 призвали Иран к серьезному диалогу по ядерной программе
Главы МИД G7 призвали Иран к серьезному диалогу по ядерной программе - РИА Новости, 19.04.2024
Главы МИД G7 призвали Иран к серьезному диалогу по ядерной программе
Главы МИД G7 призвали Иран к серьезному диалогу и возвращению к полному сотрудничеству с МАГАТЭ по вопросу ядерной программы Тегерана, говорится в заявлении по... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:15
2024-04-19T14:15
в мире
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КАПРИ (Италия), 19 апр – РИА Новости. Главы МИД G7 призвали Иран к серьезному диалогу и возвращению к полному сотрудничеству с МАГАТЭ по вопросу ядерной программы Тегерана, говорится в заявлении по итогам встречи министров. "Тегеран должен обратить эту тенденцию и вступить в серьёзный диалог, вернувшись к полному сотрудничеству с МАГАТЭ, чтобы оно могло предоставить гарантии, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер", - сказано в документе, опубликованном на сайте МИД Италии.
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В мире, Цены на нефть, Иран, Тегеран (город), МАГАТЭ, G7, МИД Италии
Главы МИД G7 призвали Иран к серьезному диалогу по ядерной программе

Главы МИД G7 призвали Иран к серьезному диалогу и сотрудничеству с МАГАТЭ

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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КАПРИ (Италия), 19 апр – РИА Новости. Главы МИД G7 призвали Иран к серьезному диалогу и возвращению к полному сотрудничеству с МАГАТЭ по вопросу ядерной программы Тегерана, говорится в заявлении по итогам встречи министров.
"Тегеран должен обратить эту тенденцию и вступить в серьёзный диалог, вернувшись к полному сотрудничеству с МАГАТЭ, чтобы оно могло предоставить гарантии, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер", - сказано в документе, опубликованном на сайте МИД Италии.
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Страны G7 призвали Иран прекратить развитие ядерной программы
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В миреЦены на нефтьИранТегеран (город)МАГАТЭG7МИД Италии
 
 
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