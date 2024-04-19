https://ria.ru/20240419/g7-1941050539.html

Главы МИД G7 призвали Иран к серьезному диалогу по ядерной программе

Главы МИД G7 призвали Иран к серьезному диалогу по ядерной программе - РИА Новости, 19.04.2024

Главы МИД G7 призвали Иран к серьезному диалогу по ядерной программе

Главы МИД G7 призвали Иран к серьезному диалогу и возвращению к полному сотрудничеству с МАГАТЭ по вопросу ядерной программы Тегерана, говорится в заявлении по... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:15

2024-04-19T14:15

2024-04-19T14:15

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КАПРИ (Италия), 19 апр – РИА Новости. Главы МИД G7 призвали Иран к серьезному диалогу и возвращению к полному сотрудничеству с МАГАТЭ по вопросу ядерной программы Тегерана, говорится в заявлении по итогам встречи министров. "Тегеран должен обратить эту тенденцию и вступить в серьёзный диалог, вернувшись к полному сотрудничеству с МАГАТЭ, чтобы оно могло предоставить гарантии, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер", - сказано в документе, опубликованном на сайте МИД Италии.

https://ria.ru/20231206/iran-1914230308.html

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Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, иран, тегеран (город), магатэ, g7, мид италии